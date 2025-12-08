Степан Гига впал в кому: журналист рассказал, что происходит с артистом

66-летний народный артист Украины Степан Гига находится в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация, что он впал в кому.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что эту информацию ему предоставили источники, близкие к семье музыканта. Он также рассказал об ампутации ноги Степана Гиги.

По словам Виталия, врачи провели ампутацию конечности, чтобы спасти жизнь артиста, однако его состояние остается очень тяжелым.

"Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. По информации источников, решение об ампутации принималось в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось", — говорится в публикации.

Відео дня

В то же время официальные представители певца ситуацию пока не комментируют.

Степан Гига в больнице

В ноябре украинского певца Степана Гигу госпитализировали. Артист готовился к хирургическому вмешательству, поэтому все ближайшие концерты перенесли на неопределенный срок.

Сообщалось, что состояние музыканта тяжелое, но стабильное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь и требует времени для восстановления и реабилитации.

"Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации. Просим прощения за неудобства и благодарим за ваше понимание и поддержку в этот непростой момент. Желаем Степану Петровичу скорейшего выздоровления", — написали родные артиста.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, 22 ноября стало известно, что умер соучредитель группы DZIDZIO Лесик Турко.