Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: артист боролся с тяжелой болезнью (видео)

7 декабря на 38-м году жизни остановилось сердце солиста известной украинской группы ADAM Михаила Клименко. Музыкант в течение нескольких месяцев боролся с тяжелой болезнью и последние три недели находился в коме.

О трагедии сообщила его жена и соосновательница коллектива Александра Норова на официальной странице группы в Instagram.

Фото: Instagram

"27 декабря ушел в иной мир певец и композитор Адам (Михаил Клименко). За его жизнь сражались врачи и близкие, Михаил долгое время пробыл в коме. Но спасти певца не удалось. "Танцуй со мной медленно"… будет звучать в наших сердцах", — говорится в посте.

Дата и место прощания с артистом пока неизвестно.

Михаил Клименко: борьба с болезнью

Напомним, Михаил Клименко проходил длительное лечение после диагноза туберкулезный менингит — одной из самых тяжелых и опасных форм инфекционных заболеваний нервной системы. Болезнь стремительно прогрессировала, и в конце октября состояние артиста резко ухудшилось, после чего его ввели в состояние медикаментозного сна, а позже он впал в кому.

Именно из-за этого группа была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, тогда не раскрывая подробностей.

По словам семьи, стоимость одного дня пребывания в реанимации превышала 25 тысяч гривен, поэтому близкие обращались к фанатам и неравнодушным за финансовой помощью.

19 ноября жена музыканта сообщала, что он уже два месяца борется с болезнью и остается в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти Клименко не удалось.

Что известно о группе ADAM

Группа ADAM была основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко и Сашей Норовой. Коллектив быстро привлек внимание слушателей благодаря необычному сочетанию музыки, поэзии и глубокого социального содержания в текстах.

Музыканты известны также своими самобытными видеоработами — многие из них создавались собственной командой без привлечения больших продакшенов. Как признался сам Клименко, такая работа требует немалых усилий и упорства.

"Мы снимаем сами, часто даже на айфоны. Мы усердно готовимся, ведь нам это нравится, это наше хобби. Саша выбирает луга, я занимаюсь монтажом", — рассказывал при жизни музікант.