Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: артист боровся з важкою хворобою (відео)

7 грудня на 38-му році життя зупинилося серце соліста відомого українського гурту ADAM Михайла Клименка. Музикант протягом кількох місяців боровся з важкою хворобою і останні три тижні перебував у комі.

Про трагедію повідомила його дружина і співзасновниця колективу Олександра Норова на офіційній сторінці гурту в Instagram.

"27 грудня пішов в інший світ співак і композитор Адам (Михайло Клименко). За його життя боролися лікарі та близькі, Михайло довгий час пробув у комі. Але врятувати співака не вдалося. "Танцюй зі мною повільно"... звучатиме в наших серцях", — ідеться в пості.

Дата і місце прощання з артистом поки невідомі.

Михайло Клименко: боротьба з хворобою

Нагадаємо, Михайло Клименко проходив тривале лікування після діагнозу туберкульозний менінгіт — однієї з найважчих і найнебезпечніших форм інфекційних захворювань нервової системи. Хвороба стрімко прогресувала, і наприкінці жовтня стан артиста різко погіршився, після чого його ввели в стан медикаментозного сну, а пізніше він впав у кому.

Саме через це гурт був змушений перенести концерти у Львові, Чернівцях та Дніпрі, тоді не розкриваючи подробиць.

За словами сім'ї, вартість одного дня перебування в реанімації перевищувала 25 тисяч гривень, тому близькі зверталися до фанатів і небайдужих по фінансову допомогу.

19 листопада дружина музиканта повідомляла, що він уже два місяці бореться з хворобою і залишається в критичному стані. Попри зусилля лікарів, врятувати Клименка не вдалося.

Що відомо про гурт ADAM

Гурт ADAM був заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком і Сашею Норовою. Колектив швидко привернув увагу слухачів завдяки незвичайному поєднанню музики, поезії та глибокого соціального змісту в текстах.

Музиканти відомі також своїми самобутніми відеороботами — багато з них створювалися власною командою без залучення великих продакшенів. Як зізнався сам Клименко, така робота вимагає чималих зусиль і завзятості.

"Ми знімаємо самі, часто навіть на айфони. Ми старанно готуємося, адже нам це подобається, це наше хобі. Саша вибирає луки, я займаюся монтажем", — розповідав за життя музикант.