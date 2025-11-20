"Он лечился очень долго": Parfeniuk рассказал детали о болезни Михаила Клименко, который в коме

Популярный украинский исполнитель Parfeniuk (Илья Парфенюк) рассказал о состоянии здоровья музыканта Михаила Клименко, с которым два месяца назад выпустил совместный трек "Твоя красота спасет мир". Артист поделился, как узнал о диагнозе лидера группы ADAM.

В комментарии "Сніданку з 1+1" Parfeniuk вспомнил, что знакомство с Клименко произошло недавно, однако они быстро нашли общий язык и записали дуэт. По его словам, музыкант долгое время лечил спину, после чего у него произошло обострение и развился туберкулез. О болезни коллеги певец узнал после видеосообщения из больницы.

"Мы познакомились с Мишей за чашечкой кофе, потом записали трек. У него были проблемы со спиной — он лечился очень долго и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез. 13 октября, за месяц до моего дня рождения Миша написал мне поздравление и отправил видео. Я заметил, что он лежит на больничной койке — у нас пошел диалог и так я выяснил, что он заболел туберкулезом", — рассказал Parfeniuk.

Илья выразил поддержку семье Михаила Клименко и отметил, что готов делать все возможное, чтобы музыкант быстрее восстановился.

Михаил Клименко в коме: что произошло

По данным жены Михаила, причина, почему Михаил в коме — туберкулезный менингит.

Лечение — интенсивное и дорогое: в сообщениях упоминается, что один день в больнице стоит более 25 000 грн. Саша Норова попросила поддержки — и молитвой, и финансово.

Михаил некоторое время был в реанимации, прежде чем впал в кому.

