"Він лікувався дуже довго": Parfeniuk розповів деталі про хворобу Михайла Клименка, який в комі

Популярний український виконавець Parfeniuk (Ілля Парфенюк) розповів про стан здоров’я музиканта Михайла Клименка, з яким два місяці тому випустив спільний трек "Твоя краса врятує світ". Артист поділився, як дізнався про діагноз лідера гурту ADAM.

У коментарі "Сніданку з 1+1" Parfeniuk згадав, що знайомство з Клименком відбулося нещодавно, проте вони швидко знайшли спільну мову та записали дует. За його словами, музикант тривалий час лікував спину, після чого у нього сталося загострення й розвинувся туберкульоз. Про хворобу колеги співак дізнався після відеоповідомлення з лікарні.

"Ми познайомилися з Мішею за чашечкою кави, потім записали трек. У нього були проблеми зі спиною — він лікувався дуже довго і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз. 13 жовтня, за місяць до мого дня народження Міша написав мені привітання і відправив відео. Я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку — в нас пішов діалог і так я з'ясував, що він захворів на туберкульоз", — розказав Parfeniuk.

Ілля висловив підтримку родині Михайла Клименка та зазначив, що готовий робити все можливе, аби музикант швидше відновився.

Михайло Клименко у комі: що сталося

За даними дружини Михайла, причина, чому Михайло в комі — туберкульозний менінгіт.

Лікування — інтенсивне і дороге: в дописах згадується, що один день у лікарні коштує понад 25 000 грн. Саша Норова попросила підтримки — і молитвою, і фінансово.

Михайло певний час був у реанімації, перш ніж впав у кому.

