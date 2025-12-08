Степан Гіга впав у кому: журналіст розповів, що відбувається з артистом

66-річний народний артист України Степан Гіга перебуває у важкому стані. В ЗМІ з’явилася інформація, що він впав у кому.

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що цю інформацію йому надали джерела, близькі до родини музиканта. Він також розповів про ампутацію ноги Степана Гіги.

За словами Віталія, лікарі провели ампутацію кінцівки, щоб врятувати життя артиста, проте його стан залишається дуже тяжким.

"Хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. За інформацією джерел, рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося", – йдеться в публікації.

Відео дня

Водночас офіційні представники співака ситуацію наразі не коментують.

Степан Гіга в лікарні

У листопаді українського співака Степана Гігу госпіталізували. Артист готувався до хірургічного втручання, тому всі найближчі концерти перенесли на невизначений термін.

Повідомлялося, що стан музиканта тяжкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу та потребує часу для відновлення й реабілітації.

"Наразі його стан важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу але потребує часу для відновлення та реабілітації. Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент. Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання", — написали рідні артиста.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, 22 листопада стало відомо, що помер співзасновник гурту DZIDZIO Лесик Турко.