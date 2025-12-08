Степану Гізі ампутували ногу: що відомо про стан народного артиста

Блогер Беспалов повідомив, що народному артисту України Степану Гізі ампутували ногу. За його словами, співак перебуває у тяжкому стані.

Інформація, яку блогер повідомив у своєму Telegram-каналі, швидко поширилася мережею та викликала хвилювання серед шанувальників виконавця.

Згодом джерела 24 Каналу підтвердили, що Степану Петровичу справді ампутували ногу вище коліна, і зараз він перебуває у важкому стані. Народний артист України лікується в одній із львівських лікарень.

Редакція також звернулася за коментарем до піар-менеджерки Степана Гіги, Ірени. Вона подякувала за небайдужість, однак не стала розкривати деталей щодо стану артиста.

"На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам", — написала Ірена.

На офіційних сторінках Степана Гіги поки не публікували нових заяв щодо його самопочуття.

Степан Гіга в лікарні

У листопаді українського співака Степана Гігу госпіталізували. Артист готувався до хірургічного втручання, тому всі найближчі концерти перенесли на невизначений термін.

Повідомлялося, що стан музиканта тяжкий, але стабільний. Він отримує всю необхідну медичну допомогу та потребує часу для відновлення й реабілітації.

"Наразі його стан важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу але потребує часу для відновлення та реабілітації. Просимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння й підтримку у цей непростий момент. Бажаємо Степану Петровичу швидкого одужання", — написали рідні артиста.

