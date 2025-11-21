Його пісні знає вся Україна: що відомо про життя, хворобу та шкідливі звички Степана Гіги

Днями стало відомо про проблеми зі здоров'ям 66-річного українського співака Степана Гіги. Народного артиста госпіталізували та провели термінову операцію, а наразі він перебуває у тяжкому, але стабільному стані.

Фокус розповідає, що відомо про життя та творчість виконавця, який ніколи не скаржився публічно на здоровʼя та планував найближчим часом дати низку концертів.

Біографія та шлях до успіху

Степан Петрович народився 16 листопада 1959 року в селі Білки (Іршавський район, Закарпатська область). З дитинства він брав уроки вокалу та гри на баяні. Співаку нелегко дався вступ до музичного навчального закладу — він намагався кілька разів, перш ніж потрапити до Ужгородського музичного училища (це сталося лише з четвертої спроби).

Під час навчання був учасником ансамблю "Зелені Карпати". Після його розпаду в 1991 році Гіга зайнявся аранжуванням і написанням своїх пісень. Створив власну студію звукозапису — GIGARecords.

У 1995 році вийшов його перший сольний альбом "Друзі мої".

Степан Гіга з дитинства займається музикою Фото: Instagram

Визнання та досягнення

Один із ключових альбомів — "Вулиця Наталі" — видався надзвичайно успішним: у 2002 році тираж перевищив мільйон, за що Гіга отримав "Золотий диск".

Зокрема, виконавець отримав звання Заслуженого артиста України (1998) і згодом — Народного артиста України (2002).

Степан Гіга став Народним артистом України у 2002 році Фото: Instagram

Стрибок популярності у 2022 році та особисте життя

У 2022 році Степан Гіга несподівано "вибухнув" в популярності серед молоді: його пісні, такі як "Цей сон", "Яворина", "Золото Карпат" стали дуже впізнаваними.

Частково його популярність пояснюють "вірусністю" в TikTok.

Гіга одружений, став батьком двох дітей. Дружина Галина — колишня адміністраторка Закарпатської філармонії, зараз — директорка студії звукозапису GIGARecords. Донька Квітослава і син Степан часто гастролюють разом із татом.

Степан Гіга переспівав "Цей сон" з Лесею Нікітюк

Проблеми зі здоров’ям

На кінець 2025 року стало відомо про серйозні проблеми зі здоров’ям у Степана Гіги. Його терміново госпіталізували та провели невідкладну операцію. Команда артиста повідомила, що всі майбутні заплановані концерти довелось скасувати.

За інформацією його менеджменту, стан Степана Петровича — "важкий, але стабільний". Він перебуває під наглядом медиків, отримує необхідне лікування та потребує часу для реабілітації.

Втім, деталі діагнозу поки не розголошуються публічно.

Раніше Степан Петрович ніколи не скаржився на здоровʼя. Навпаки, він активно гастролював і тішився тому, що не має вихідних.

"У мене немає вихідних. Навіть після концерту не відпочиваємо, а часто з командою ще працюємо вночі: пишемо аранжування, зводимо пісню й робимо фінальний мастеринг. Я дякую Богу, що в мене немає відпочинку, що маю можливість вже 45 років бути на сцені, працювати з молодими, від яких набираюся енергії. Та й знаєте, мені нема за чим відпочивати, бо я роблю те, що мені подобається", — казав співак.

А влітку артист дав концерти за кордоном, після чого зіткнувся з критикою через зайву вагу в мережі. Багато людей тоді писали негативні коментарі під відео з виступу.

Степан Гіга Фото: Скриншот TikTok

Раніше виконавець мав шкідливу звичку, а саме палив цигарки. Це стало відомо після його участі в проєкті "Міняю жінку".

Степан Гіга палив цигарки Фото: YouTube

Крім того, син Степана Гіги став Заслуженим артистом України влітку 2025 року.