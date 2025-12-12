У лікарні помер Степан Гіга, — ЗМІ

У лікарні у віці 66-ти років помер відомий український співак Степан Гіга.

Перед цим Гіга перебував у важкому стані. Помер співак у реанімації першої Львівської лікарні. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Співакові було 65 років.

Наразі представники артиста не підтверджували смерть Степана Гіги.

Натомість смерть артиста підтвердив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.

"Упокоївся в Бозі Степан Гіга! Його пісні знають від малого до великого, йому підспівувала вся Україна. На превеликий жаль, сьогодні ми втратили талановитого артиста! Співчуття родині! Вічна памʼять Степану Гізі!" — написав він.

19 листопада стало відомо, що Степан Гіга потрапив до лікарні, а його концерти були перенесені. Було відомо, що артисту знадобиться оперативне втручання.

8 грудня зʼявилася інформація, що Степану Петровичу ампутували ногу вище коліна, і зараз він перебуває у важкому стані.

Згодом зʼявилася інформація про те, що Степан Гіга перебуває в комі.

"Хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. За інформацією джерел, рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося", — йшлося в публікації журналіста Віталія Глаголи.

У відповідь PR-директорка Гіги звернулася до Віталія Глаголи з вимогою спростувати інформацію, яку той поширив в соціальних мережах.

У своєму повідомленні до Віталія вона зазначила: "Прошу надати офіційні та перевірені посилання, з яких була взята ця інформація, адже її масштабування до рівня "сенсації" не має нічого спільного з достовірністю. Окремо наголошую: право на приватність є невідʼємним, і поширення неперевірених відомостей без згоди особи є неприпустимим".