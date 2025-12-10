Вимагає спростування: у Степана Гіги відповіли на чутки про ампутацію і кому (фото)

Представниця Степана Гіги вимагає видалити інформацію про стан здоров'я артиста від журналіста Віталія Глаголи. Наразі з контексту не зрозуміло, про що саме йдеться.

Ірена Зайко, PR-директорка Степана Гіги, звернулася до журналіста Віталія Глаголи з вимогою спростувати інформацію, яку той поширив в соціальних мережах. Що конкретно не відповідає дійсності, менеджерка з комунікацій не розповіла. Фокус спробував розібратися у конфлікті.

"Досі очікую офіційний коментар та пояснення від журналіста В. Глаголи. Вже майже добу людина не може надати відповідь на офіційний запит, не підтверджує достовірність поширеної інформації, хоча при цьому продовжує активно вести свою сторінку", — пише Ірена.

Хвороба Степана Гіги

У своєму повідомленні до Віталія вона зазначила: "Прошу надати офіційні та перевірені посилання, з яких була взята ця інформація, адже її масштабування до рівня "сенсації" не має нічого спільного з достовірністю. Окремо наголошую: право на приватність є невідʼємним, і поширення неперевірених відомостей без згоди особи є неприпустимим".

Відповідь журналіста

Зайко закликала журналіста негайно вийти на зв’язок, видалити матеріал та публічно перепросити. У наступних оновленнях вона прикріпила відповідь від самого Глаголи.

Листування представниці Степана Гіги з журналістом Фото: Instagram

"Своїм джерелам я довіряю. Як журналіст, я не зобов’язаний вам відкривати свої джерела, які надали мені інформацію й не розкривати своє джерело інформації або відомості, які можуть на нього вказати (крім випадків, коли до цього зобов’язує суд). Якщо ви бажаєте спростувати інформацію — я готовий оприлюднити ваш коментар у себе на сторінці. У разі, якщо інформація джерел щодо ампутації кінцівки не підтверджується і ви хочете її спростувати. Дайте коментар — я оприлюдню", — написав журналіст, побажавши артистові швидшого одужання.

Публічна сварка

Ірена після цього зазначила, що "спілкуватися із такими "професіоналами" у неї немає жодного бажання.

"Якби було що справді підтвердити, впевнена — не довелося б писати такий довгий текст ні про що. Журналісти, які працюють із фактами, завжди посилаються на джерела і можуть довести достовірність інформації. В іншому випадку — це не журналістика, а медіасміття", — додала вона.

Щодо самої ситуації представниця Гіги написала наступне: "Ми вже коментували, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення — це природно. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме пресцентр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані".

