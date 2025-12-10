Требует опровержения: у Степана Гиги ответили на слухи об ампутации и коме (фото)

Представительница Степана Гиги требует удалить информацию о состоянии здоровья артиста от журналиста Виталия Глаголы. Сейчас из контекста не понятно, о чем именно идет речь.

Ирена Зайко, PR-директор Степана Гиги, обратилась к журналисту Виталию Глаголе с требованием опровергнуть информацию, которую тот распространил в социальных сетях. Что конкретно не соответствует действительности, менеджер по коммуникациям не рассказала. Фокус попытался разобраться в конфликте.

"До сих пор ожидаю официальный комментарий и объяснения от журналиста В. Глаголы. Уже почти сутки человек не может предоставить ответ на официальный запрос, не подтверждает достоверность распространенной информации, хотя при этом продолжает активно вести свою страницу", — пишет Ирена.

Болезнь Степана Гиги

В своем сообщении к Виталию она отметила: "Прошу предоставить официальные и проверенные ссылки, из которых была взята эта информация, ведь ее масштабирование до уровня "сенсации" не имеет ничего общего с достоверностью. Отдельно подчеркиваю: право на приватность является неотъемлемым, и распространение непроверенных сведений без согласия недопустимо".

Відео дня

Ответ журналиста

Зайко призвала журналиста немедленно выйти на связь, удалить материал и публично извиниться. В следующих обновлениях она прикрепила ответ от самого Глаголы.

Переписка представительницы Степана Гиги с журналистом Фото: Instagram

"Своим источникам я доверяю. Как журналист, я не обязан вам открывать свои источники, которые предоставили мне информацию и не раскрывать свой источник информации или сведения, которые могут на него указать (кроме случаев, когда к этому обязывает суд). Если вы хотите опровергнуть информацию — я готов обнародовать ваш комментарий у себя на странице. В случае, если информация источников по ампутации конечности не подтверждается и вы хотите ее опровергнуть. Дайте комментарий — я обнародую", — написал журналист, пожелав артисту скорейшего выздоровления.

Публичная ссора

Ирена после этого отметила, что общаться с такими "профессионалами" у нее нет никакого желания.

"Если бы было что действительно подтвердить, уверена — не пришлось бы писать такой длинный текст ни о чем. Журналисты, которые работают с фактами, всегда ссылаются на источники и могут доказать достоверность информации. В противном случае — это не журналистика, а медиа-мусор", — добавила она.

Относительно самой ситуации представительница Гиги написала следующее: "Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, и он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление — это естественно. В случае каких-либо изменений официальную информацию первыми будет публиковать пресс-центр артиста. Именно оттуда журналисты смогут получить проверенные данные".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Степан Гига впал в кому: журналист рассказал, что происходит с артистом.

На официальной странице музыканта в Instagram 19 ноября появилось сообщение: ближайшие запланированные концерты придется отменить из-за болезни Степана Гиги и срочного оперативного вмешательства.

Ранее Фокус рассказывал, что известно о жизни и творчестве Степана Гиги, который никогда не жаловался публично на здоровье и планировал в ближайшее время дать ряд концертов.