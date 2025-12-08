Степану Гиге ампутировали ногу: что известно о состоянии народного артиста

Блогер Беспалов сообщил, что народному артисту Украины Степану Гиге ампутировали ногу. По его словам, певец находится в тяжелом состоянии.

Информация, которую блогер сообщил в своем Telegram-канале, быстро распространилась по сети и вызвала волнение среди поклонников исполнителя.

Впоследствии источники 24 Канала подтвердили, что Степану Петровичу действительно ампутировали ногу выше колена, и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Народный артист Украины лечится в одной из львовских больниц.

Редакция также обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Степана Гиги, Ирене. Она поблагодарила за неравнодушие, однако не стала раскрывать деталей относительно состояния артиста.

"В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам", — написала Ирена.

На официальных страницах Степана Гиги пока не публиковали новых заявлений относительно его самочувствия.

Степан Гига в больнице

В ноябре украинского певца Степана Гигу госпитализировали. Артист готовился к хирургическому вмешательству, поэтому все ближайшие концерты перенесли на неопределенный срок.

Сообщалось, что состояние музыканта тяжелое, но стабильное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь и требует времени для восстановления и реабилитации.

"Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но требует времени для восстановления и реабилитации. Просим прощения за неудобства и благодарим за ваше понимание и поддержку в этот непростой момент. Желаем Степану Петровичу скорейшего выздоровления", — написали родные артиста.

