В субботу, 22 ноября, стало известно о смерти украинского музыканта Олега Турка, известного публике под сценическим именем Лесик. В течение последнего года артист боролся с тяжелыми осложнениями после клинической смерти, которая, по словам его близких, наступила вследствие отравления.

Как сообщает журналистка Мария Панчишин, о смерти Лесика Турка она написала в своих соцсетях, кратко сообщив о потере и отметив, что пока не имеет эмоциональных сил для детальных комментариев.

Публикация Марии Панчишин в Facebook Фото: Скриншот

Что могло стать причиной смерти Олега Турко

Стоит заметить, что еще 7 июня Панчишин публиковала сообщение, в котором обращала внимание на драматические обстоятельства вокруг состояния здоровья музыканта. В частности, она писала, что в декабре Лесик Турко пережил клиническую смерть — официально была зафиксирована остановка сердца. В то же время по результатам медицинских обследований, речь шла не о кардиологической болезни и не о случайном стечении обстоятельств. В его организме, по словам журналистки, обнаружили токсичные вещества, которые якобы и стали причиной критического состояния. В своих публикациях она прямо заявляла, что речь идет об умышленном отравлении.

Несмотря на сложное состояние и неутешительные прогнозы врачей, Лесик Турко смог вернуться к сознательной жизни и постепенно проходил реабилитацию. Однако впоследствии выяснилось, что организм не выдержал токсической нагрузки: во время планового обследования медики обнаружили у него стеноз аортального клапана — опасное поражение сердца, которое требовало срочного хирургического вмешательства.

Кроме этого, около пяти месяцев назад жена артиста Ирина Турко дала комментарий журналисту Славе Демину, в котором подробно рассказала о ходе событий. По ее словам, после остановки сердца врачи не обнаружили никаких кардиологических причин — не было ни тромбов, ни разрывов сосудов, ни кровоизлияний в сердце или мозге. Именно поэтому семье сообщили о наличии токсичных веществ в организме.

Ирина Турко подчеркивала, что не хочет озвучивать, какие именно вещества были найдены, поскольку опасается спекуляций и слухов. Она также категорически отрицала версии о возможных вредных привычках музыканта, подчеркивая, что в течение 30 лет совместной жизни знала особенности его организма: он очень тяжело переносил любые инъекции, имел проблемы с реакцией на анестезию и послеоперационные препараты, что затрудняло лечение.

Жена артиста также рассказала, что семья обращалась в полицию с заявлением о возможном покушении на жизнь. Однако, по ее словам, правоохранительные органы отказали в открытии уголовного производства, ссылаясь на "недостаточную доказательную базу". Дальнейшие попытки обжаловать этот отказ через суд, включая подачу апелляции, также не увенчались успехом — дело фактически было закрыто.

Отдельно Ирина Турко рассказала об обстоятельствах того дня, когда артисту стало плохо во время концерта во Львове. По ее словам, впоследствии он частично восстановил воспоминания и вспомнил, что перед выступлением находился не в гримерке, а на втором этаже помещения над баром. Это, по ее убеждению, еще больше усиливало ее подозрения относительно возможных посторонних действий.

После перенесенной операции на сердце, которую, по словам женщины, врач провел профессионально и без осложнений, состояние Лесика некоторое время оставалось стабильным. Сами клапаны, по ее словам, были сохранены и не нуждались в замене — медики ограничились их реставрацией. Она также подчеркивала, что не имеет никаких претензий к врачу и считает несправедливыми обвинения в адрес медиков, которые появлялись в соцсетях.

Однако впоследствии состояние музыканта снова ухудшилось. Во время очередного планового осмотра оказалось, что две створки клапана срослись, а стеноз продолжает прогрессировать. По словам Ирины Турко, на момент этого интервью он почти не вставал с постели, не имел сил даже на прогулки, у него синели пальцы, что свидетельствовало о серьезных проблемах с кровообращением.

Говоря о возможных мотивах отравления, жена артиста отмечала, что, по ее мнению, это не связано ни с деньгами, ни с конкуренцией в шоу-бизнесе. Она предполагала, что речь идет о личной неприязни со стороны неизвестного лица, подчеркивая, что Лесик Турко был известен как принципиальный, но в то же время добрый и толерантный человек.

Официальной информации об открытии уголовного производства по делу возможного покушения на жизнь музыканта на данный момент нет. Причины его смерти официально не озвучены.

Напомним, что в прошлом году 6 декабря 57-летний Олег Турко, более известный как Лесик, пережил остановку сердца во время выступления на концерте во Львове. По словам его жены Ирины Турко, артист вышел на сцену, исполнил песню и внезапно потерял сознание.

