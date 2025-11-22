У суботу, 22 листопада, стало відомо про смерть українського музиканта Олега Турка, відомого публіці під сценічним ім’ям Лесик. Протягом останнього року артист боровся з тяжкими ускладненнями після клінічної смерті, яка, за словами його близьких, настала внаслідок отруєння.

Як повідомляє журналістка Марія Панчишин, про смерть Лесика Турка вона написала у своїх соцмережах, коротко повідомивши про втрату та зазначивши, що наразі не має емоційних сил для детальних коментарів.

Публікація Марії Панчишин у Facebook Фото: Скриншот

Що могло стати причиною смерті Олега Турко

Варто зауважити, що ще 7 червня Панчишин публікувала допис, у якому звертала увагу на драматичні обставини навколо стану здоров’я музиканта. Зокрема, вона писала, що у грудні Лесик Турко пережив клінічну смерть — офіційно була зафіксована зупинка серця. Водночас за результатами медичних обстежень, йшлося не про кардіологічну хворобу і не про випадковий збіг обставин. У його організмі, за словами журналістки, виявили токсичні речовини, які нібито й стали причиною критичного стану. У своїх публікаціях вона прямо заявляла, що йдеться про навмисне отруєння.

Попри складний стан і невтішні прогнози лікарів, Лесик Турко зміг повернутися до свідомого життя та поступово проходив реабілітацію. Однак згодом з’ясувалося, що організм не витримав токсичного навантаження: під час планового обстеження медики виявили у нього стеноз аортального клапана — небезпечне ураження серця, яке потребувало термінового хірургічного втручання.

Окрім цього, близько п’яти місяців тому дружина артиста Ірина Турко дала коментар журналісту Славі Дьоміну, у якому детально розповіла про перебіг подій. За її словами, після зупинки серця лікарі не виявили жодних кардіологічних причин — не було ні тромбів, ні розривів судин, ні крововиливів у серці чи мозку. Саме тому родині повідомили про наявність токсичних речовин в організмі.

Ірина Турко наголошувала, що не хоче озвучувати, які саме речовини були знайдені, оскільки побоюється спекуляцій та чуток. Вона також категорично заперечувала версії про можливі шкідливі звички музиканта, підкреслюючи, що протягом 30 років спільного життя знала особливості його організму: він дуже тяжко переносив будь-які ін’єкції, мав проблеми з реакцією на анестезію та післяопераційні препарати, що ускладнювало лікування.

Дружина артиста також розповіла, що родина зверталася до поліції із заявою про можливий замах на життя. Проте, за її словами, правоохоронні органи відмовили у відкритті кримінального провадження, посилаючись на "недостатню доказову базу". Подальші спроби оскаржити цю відмову через суд, включно з поданням апеляції, також не мали успіху — справу фактично було закрито.

Окремо Ірина Турко розповіла про обставини того дня, коли артистові стало зле під час концерту у Львові. За її словами, згодом він частково відновив спогади та згадав, що перед виступом перебував не в гримерці, а на другому поверсі приміщення над баром. Це, за її переконанням, ще більше посилювало її підозри щодо можливих сторонніх дій.

Після перенесеної операції на серці, яку, за словами жінки, лікар провів професійно і без ускладнень, стан Лесика певний час залишався стабільним. Самі клапани, за її словами, були збережені та не потребували заміни — медики обмежилися їхньою реставрацією. Вона також підкреслювала, що не має жодних претензій до лікаря і вважає несправедливими звинувачення на адресу медиків, які з’являлися у соцмережах.

Однак згодом стан музиканта знову погіршився. Під час чергового планового огляду виявилося, що дві стулки клапана зрослися, а стеноз продовжує прогресувати. За словами Ірини Турко, на момент цього інтерв’ю він майже не вставав з ліжка, не мав сил навіть на прогулянки, у нього синіли пальці, що свідчило про серйозні проблеми з кровообігом.

Говорячи про можливі мотиви отруєння, дружина артиста зазначала, що, на її думку, це не пов’язано ані з грошима, ані з конкуренцією у шоу-бізнесі. Вона припускала, що йдеться про особисту неприязнь з боку невідомої особи, наголошуючи на тому, що Лесик Турко був відомий як принципова, але водночас добра і толерантна людина.

Офіційної інформації про відкриття кримінального провадження у справі можливого замаху на життя музиканта на цей момент немає. Причини його смерті офіційно не озвучені.

Нагадаємо, що торік 6 грудня 57-річний Олег Турко, більш відомий як Лесик, пережив зупинку серця під час виступу на концерті у Львові. За словами його дружини Ірини Турко, артист вийшов на сцену, виконав пісню й раптово знепритомнів.

