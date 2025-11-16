Пішов з життя колишній футболіст збірної України Андрій Полунін

Колишній футболіст Андрій Полунін помер після благодійного матчу у Луцьку. Свого часу він виступав за відомі українські клуби – "Дніпро", ЦСКА Київ, "Кривбас", "Карпати".

Андрій Полунін помер у віці 54-х років після вчорашнього матчу ветеранів, у якому він брав участь. повідомляє ФК "Металіст 1925". Упродовж своєї спортивної кар'єри Андрій Полунін провів 316 матчів, у яких відзначився 39 голами та 45 гольовими передачами. Крім українських клубів, Полунін виступав також за німецькі клуби "Нюрнберг", "Санкт-Паулі" і "Рот-Вайсс".

Потім він працював у футбольній сфері на посадах селекціонера та спортивного директора. З 1 січня 2025 року Андрій Полунін обіймав посаду шеф-скаута "Металіста 1925".

Також повідомлялося, що футбольний тренер помер під час матчу в Сербії. На початку листопада 2025 року головний тренер клубу "Раднічки 1923" Младен Жижович знепритомнів на краю поля після того, як переніс серцевий напад на 22-й хвилині матчу. 44-річний Жижович помер ще до того, як його доставили в лікарню, і спричинило шок у футболістів і глядачів.

