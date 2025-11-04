Футбольний тренер помер під час матчу в Сербії: ЗМІ розповіли подробиці трагедії (відео)

Головний тренер "Раднічки 1923" Младен Жижович знепритомнів на краю поля після того, як переніс серцевий напад на 22-й хвилині матчу сербського клубу з "Младостом".

44-річний Жижович помер ще до того, як його доставили в лікарню, що викликало шок у футболістів і глядачів. Кадри жахливого інциденту, що стався за 20 хвилин після відновлення матчу, було опубліковано в соціальних мережах у понеділок; гравці розплакалися і стали втішати один одного, пише Daily Mail.

Младлен Жижович помер у 44 роки на футбольному матчі

Спочатку гру призупинили через те, що Жижович знепритомнів, і поновив її суддя після того, як боснійського тренера доправили в лікарню.

Після того, як гравці отримали несамовиту новину, суддя зупинив матч.

Младлен Жижович, який після свого призначення 23 жовтня керував лише третьою грою "Раднічки 1923", завершив футбольну кар'єру 2016 року.

Він двічі виступав за збірну Боснії і Герцеговини, провівши всю свою кар'єру або на батьківщині, або в Албанії. Ставши тренером, він очолював сім футбольних клубів.

Минулого сезону Жижович тренував боснійський клуб "Борац Баня-Лука".

У Младлена Жижовича стався серцевий напад

Футбольна асоціація Боснії і Герцеговини також висловила свою данину пам'яті Жижовичу, написавши: "Футбольне співтовариство Боснії і Герцеговини втратило сьогодні ще одного справжнього спортивного діяча. За свою насичену ігрову кар'єру Жижович виступав за безліч клубів нашої країни, серед яких вирізняються "Зріньскі Мостар", "Радник Бієліна" і "Борац Баня-Лука", а також виступав за збірну Боснії та Герцеговини. Після завершення ігрової кар'єри він присвятив себе тренерській роботі, очолюючи клуби Боснії і Герцеговини та регіону. Його передчасний відхід став великою втратою для футболу Боснії і Герцеговини".

У сезоні 2008-09, виступаючи за "Зріньскі Мостар", Жижович виграв Боснійську прем'єр-лігу, а також двічі виграв Кубок Боснії та Герцеговини і Кубок Албанії.

