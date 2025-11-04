Футбольный тренер умер во время матча в Сербии: СМИ рассказали подробности трагедии (видео)

Главный тренер "Раднички 1923" Младен Жижович потерял сознание на краю поля после того, как перенес сердечный приступ на 22-й минуте матча сербского клуба с "Младостом".

44-летний Жижович скончался еще до того, как его доставили в больницу, что вызвало шок у футболистов и зрителей. Кадры ужасающего инцидента, произошедшего через 20 минут после возобновления матча, были опубликованы в социальных сетях в понедельник; игроки расплакались и стали утешать друг друга, пишет Daily Mail.

Младлен Жижович умер в 44 года на футбольном матче

Первоначально игра была приостановлена ​​из-за того, что Жижович потерял сознание, и возобновлена ​​судьей после того, как боснийский тренер был доставлен в больницу.

После того, как игроки получили душераздирающую новость, судья остановил матч.

Младлен Жижович, который после своего назначения 23 октября руководил всего лишь третьей игрой "Раднички 1923", завершил футбольную карьеру в 2016 году.

Відео дня

Он дважды выступал за сборную Боснии и Герцеговины, проведя всю свою карьеру либо на родине, либо в Албании. Став тренером, он возглавлял семь футбольных клубов.

В прошлом сезоне Жижович тренировал боснийский клуб "Борац Баня-Лука".

У Младлена Жижовича случился сердечный приступ

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины также выразила свою дань памяти Жижовичу, написав: "Футбольное сообщество Боснии и Герцеговины потеряло сегодня еще одного настоящего спортивного деятеля. За свою насыщенную игровую карьеру Жижович выступал за множество клубов нашей страны, среди которых выделяются "Зриньски Мостар", "Радник Биелина" и "Борац Баня-Лука", а также выступал за сборную Боснии и Герцеговины. После завершения игровой карьеры он посвятил себя тренерской работе, возглавляя клубы Боснии и Герцеговины и региона. Его преждевременный уход стал большой потерей для футбола Боснии и Герцеговины".

В сезоне 2008-09, выступая за "Зриньски Мостар", Жижович выиграл Боснийскую премьер-лигу, а также дважды выиграл Кубок Боснии и Герцеговины и Кубок Албании.

Напомним, 30 октября, в день смерти Диего Марадоны, Фокус рассказывал, как фанаты знаменитого футболиста даже основали церковь в его честь.

Ранее Фокус сообщал, что 85 лет исполнилось бы лучшему футболисту и спортсмену ХХ века бразильцу Пеле, оставившему неизгладимый след в истории мирового футбола и еще во время игровой карьеры получившему прозвище и статус "Короля" этого вида спорта