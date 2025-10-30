День рождения Марадоны: как фанаты превратили кумира в Бога и создали собственную церковь

30 октября весь футбольный мир вспоминает Диего Армандо Марадону — человека, превратившего футбол в искусство. Однако для некоторых его поклонников этот день значит гораздо больше, чем просто день рождения кумира.

Именно 30 октября верующие так называемой Церкви Марадоны отмечают свое Рождество, праздник в честь рождения "Бога футбола", чей культ вырос из шутки до международного движения с тысячами последователей по всему миру. Об этом рассказывает Фокус.

Религия, начавшаяся с шутки

Все началось 30 октября 1998 года, когда трое аргентинских фанатов (Эктор Кампомар, Алехандро Верон и Эрнан Амес) решили отметить день рождения Марадоны по-особому. Они основали Iglesia Maradoniana — "Церковь Марадоны", которая со временем переросла в глобальное движение с сотнями тысяч последователей по всему миру.

Что начиналось как шутка, быстро превратилось в культурный феномен. Сейчас у Церкви есть свои заповеди, молитвы, праздники и даже календарь — годы в нем отсчитываются не "до" и "после Христа", а "до" и "после Диего".

Символ веры фанатов — это сочетание слова Dios ("Бог") и номера 10, под которым Марадона выходил на поле: D10S.

Для верующих в D10S существует и своя "десятисловная библия" — Десять заповедей Церкви Марадоны. Среди них есть ироничные, но искренние:

"Мяч не запятнан";

"Люби футбол превыше всего";

"Распространяй чудеса Марадоны по вселенной";

"Сделай "Диего" вторым именем своего сына".

Эти "догматы" фанаты воспринимают всерьез и с улыбкой одновременно, ведь для них Марадона не просто игрок, а символ страсти, боли и величия футбола.

Собственные праздники

Главным праздником Церкви является 30 октября, день рождения Марадоны, который они называют "Рождеством".

В Аргентине, особенно в Росарио и Буэнос-Айресе, накануне праздника проходят массовые вечеринки под названием "La Noche del Diez" — Ночь Десятого. Люди поют, танцуют, рисуют на стенах граффити с портретом Диего и зажигают свечи перед его изображением. Для многих это не фанатский флешмоб, а почти духовное действо.

Образ Santa Maradona Фото: nss sport

22 июня, день легендарного матча против Англии на чемпионате мира 1986 года, считается "Пасхой", ведь именно тогда футбольные фанаты увидели ту самую "руку Бога", которая помогла победить сборной Аргентины.

Храмы, алтари и "места силы" D10S

В Аргентине поклонники устроили несколько домашних музеев, где хранится все, что хоть как-то связано с Диего: билеты с матчей, его автографы, футболки, газетные вырезки и даже копии детских бутс.

В итальянском Неаполе, где Марадона подарил "Наполи" две победы в Серии A, поклонение вышло на другой уровень. Там установлены иконы и алтари прямо в уличных капеллах.

На стенах старого квартала Спакканаполи изображение Диего соседствует с Богородицей и святыми и это никого не смущает. Каждый год 30 октября в Неаполе устраивают процессии с песнями, флагами и мячами — настоящее паломничество футбольных верующих.

Но, пожалуй, самым известным храмом стал "Iglesia Maradoniana" в Чолуле (Мексика), открытый в 2021 году. Внутри находится алтарь с гигантской статуей левой ноги Марадоны, мраморные плиты с его цитатами, "священные" мячи, расписанные фразой "La pelota no se mancha" — "Мяч не запятнан". Там проводят "мессы" с песнями, трансляциями старых матчей и песнопениями вроде "Diego наш, сущий на поле…"

Фанаты зажигают свечи в память о легенде Фото: EFE

Во время церемоний фанаты читают свою молитву, пародию на "Отче наш":

"Diego наш, сущий на поле,

да святится твоя левая нога,

да придет твой гений,

да будет твоя игра…"

Звучит как шутка, но в этих словах звучит чистая любовь фанатов. Для аргентинцев и миллионов болельщиков Марадона — это не только игрок, но и воплощение надежды, бунта, уличной магии, которой живет футбол.

Феномен веры в героя

Диего Марадона — это имя, которое навсегда вписано в летопись футбола не только за талант, но и за список достижений, поражающий масштабом. Он начинал путь в "Архентинос Хуниорс", где забил более сотни голов еще до двадцати лет, затем привел "Бока Хуниорс" к чемпионству Аргентины и отправился покорять Европу. В "Барселоне" он выиграл Кубок Испании и Суперкубок, но именно в итальянском "Наполи" он стал кумиром фанатов. Под его капитанством клуб впервые в истории выиграл Серию A, а затем повторил успех, добавив Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА 1989 года. Для Неаполя Марадона стал живым чудом — человеком, который превратил провинциальную команду в европейского чемпиона.

Со сборной Аргентины он достиг еще большего величия. Победа на чемпионате мира 1986 года сделала его национальным героем, а финал 1990-го укрепил этот статус. Он был признан лучшим игроком турнира, а чуть позже лучшим футболистом Южной Америки, спортсменом века в Аргентине и одним из величайших игроков в истории футбола по версиям ФИФА, France Football, World Soccer и The Times. Его "Гол столетия" стал символом чистого футбольного вдохновения, а "Рука Бога" — символом дерзости, без которой не рождаются легенды.

Сегодня, спустя годы после смерти Марадоны, его "церковь" живет и даже растет. В 2021 году у нее насчитывалось более 200 тысяч последователей в 130 странах, а каждое 30 октября для них является праздником, днем, когда "родился гений".

"Наша религия — футбол, и, как и у всех религий, у нее должен быть бог. Марадона не был святым. Но в нашем мире он божество футбола", — заявил в 2008 году газете Guardian один из основателей Церкви, Алехандро Верон.

