Динамовец Ярмоленко празднует 36-летие: карьерный взлет и конфликт с Шовковским

Ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отмечает свое 36-летие. В день рождения капитана клуб поздравляет своего лидера, но вокруг команды продолжаются разговоры о напряженных отношениях между игроком и главным тренером Александром Шовковским.

Карьера, ставшая частью истории "Динамо"

Андрей Ярмоленко родился 23 октября 1989 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург, Россия). Через несколько лет его семья переехала в Чернигов, где юный футболист начал свой путь в школе "Юность". Впоследствии он выступал за "Десну", киевские "Локомотив" и "Отрадный", а в 2006 году подписал первый профессиональный контракт с черниговской "Десной".

Уже через год Ярмоленко перешел в киевское "Динамо", где сначала играл за вторую команду, а затем — за основной состав. В клубе он провел десять лет, став символом команды. За это время он неоднократно выигрывал чемпионат Украины, признавался лучшим игроком сезона и лидером сборной.

Выступления за границей и возвращение домой

В 2017 году Андрей перешел в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро (более 1 млрд грн). Уже в первом матче он отметился эффектным голом в ворота "Тоттенхэма".

Травма сухожилия, полученная в январе 2018 года, разрушила его дальнейшую карьеру в Германии.

После "Боруссии" украинец выступал за английский "Вест Хэм Юнайтед", где провел 66 матчей и забил 8 голов. Впоследствии играл в клубе "Аль-Айн" из состава Объединенных Арабских Эмиратов под руководством Сергея Реброва.

В 2023 году Ярмоленко вернулся в "Динамо", подписав двухлетний контракт. 4 августа вингер забил свой 100-й гол в чемпионате Украины, а в сезоне 2023/2024 помог команде завоевать чемпионский титул.

Празднование юбилея и спортивные перспективы

23 октября футболист празднует свое 36-летие. В поздравлении клуба указано: "Сегодня свой 36-й день рождения празднует вице-капитан и один из самых авторитетных игроков киевского "Динамо" — Андрей Ярмоленко. Его имя давно стало неотъемлемой частью истории украинского футбола".

Несмотря на возраст, полузащитник остается ключевой фигурой коллектива. В своих комментариях он неоднократно намекал, что завершит карьеру после сезона 2025/2026, вероятно оставшись в структуре клуба на управленческой должности.

Конфликт с Шовковским

Последние недели в "Динамо" сопровождаются слухами о напряжении в отношениях между Ярмоленко и главным тренером Александром Шовковским. Хотя оба отрицают наличие конфликта, медиа сообщают о разногласиях в подходах к управлению командой.

Комментатор Виктор Вацко отметил, что причиной недоразумения могла стать разница во влиянии.

"Ярмоленко имеет колоссальный авторитет в раздевалке. В прошлом сезоне он был главным голосом команды, тогда как Шовковский такого влияния не имел. Это естественно вызывает напряжение", — сказал журналист.

По его словам, некоторые футболисты "Динамо" ориентируются именно на Ярмоленко, а не на главного тренера. Такая ситуация может усложнять внутренний баланс в коллективе, который сейчас переживает непростой этап после серии неудачных результатов.

Личная жизнь и интересные факты

В 2011 году Андрей женился на Инне Ярмоленко, специалист по международным отношениям. Супруги имеют троих сыновей — Ивана, Даниила и Максима. Жена футболиста активно занимается благотворительностью в США.

В 2015 году Ярмоленко стал самым богатым украинским футболистом, заработав более $4 млн (164 млн грн). В этом же году он перешел с позиции центрального нападающего на роль левого вингера — решение, которое сделало его одним из самых эффективных игроков "Динамо".

Футболист также остается рекордсменом сборной Украины — именно он забил самый поздний гол в истории команды, на 97-й минуте матча против Словении.

Сейчас "Динамо" переживает сложный период — команда выбыла из Лиги чемпионов в Лигу конференций и не может победить в пяти матчах подряд. Болельщики надеются, что возвращение Ярмоленко в форму после болезни поможет стабилизировать результаты и снять напряжение внутри клуба.

