Динамівець Ярмоленко святкує 36-річчя: кар'єрний зліт та конфлікт із Шовковським

Ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відзначає своє 36-річчя. У день народження капітана клуб вітає свого лідера, але навколо команди тривають розмови про напружені стосунки між гравцем і головним тренером Олександром Шовковським.

Кар’єра, що стала частиною історії "Динамо"

Андрій Ярмоленко народився 23 жовтня 1989 року у Ленінграді (тепер Санкт-Петербург, Росія). Через кілька років його родина переїхала до Чернігова, де юний футболіст почав свій шлях у школі "Юність". Згодом він виступав за "Десну", київські "Локомотив" і "Відрадний", а у 2006 році підписав перший професійний контракт із чернігівською "Десною".

Уже за рік Ярмоленко перейшов до київського "Динамо", де спочатку грав за другу команду, а згодом — за основний склад. У клубі він провів десять років, ставши символом команди. За цей час він неодноразово вигравав чемпіонат України, визнавався найкращим гравцем сезону та лідером збірної.

Відео дня

Виступи за кордоном і повернення додому

У 2017 році Андрій перейшов до дортмундської "Боруссії" за 25 млн євро (понад 1 млрд грн). Уже в першому матчі він відзначився ефектним голом у ворота "Тоттенгема".

Ярмоленко у "Боруссії" Фото: Скриншот

Травма сухожилля, отримана у січні 2018 року, зруйнувала його подальшу кар’єру в Німеччині.

Після "Боруссії" українець виступав за англійський "Вест Гем Юнайтед", де провів 66 матчів і забив 8 голів. Згодом грав у клубі "Аль-Айн" зі складу Об’єднаних Арабських Еміратів під керівництвом Сергія Реброва.

У 2023 році Ярмоленко повернувся до "Динамо", підписавши дворічний контракт. 4 серпня вінгер забив свій 100-й гол у чемпіонаті України, а в сезоні 2023/2024 допоміг команді здобути чемпіонський титул.

Святкування ювілею і спортивні перспективи

23 жовтня футболіст святкує своє 36-річчя. У привітанні клубу зазначено: "Сьогодні свій 36-й день народження святкує віцекапітан та один із найавторитетніших гравців київського "Динамо" — Андрій Ярмоленко. Його ім’я давно стало невід’ємною частиною історії українського футболу".

Вітання клубу Фото: "Динамо" Київ

Попри вік, півзахисник залишається ключовою фігурою колективу. У своїх коментарях він неодноразово натякав, що завершить кар’єру після сезону 2025/2026, ймовірно залишившись у структурі клубу на управлінській посаді.

Конфлікт із Шовковським

Останні тижні у "Динамо" супроводжуються чутками про напруження у стосунках між Ярмоленком і головним тренером Олександром Шовковським. Хоча обидва заперечують наявність конфлікту, медіа повідомляють про розбіжності у підходах до керування командою.

Коментатор Віктор Вацко зазначив, що причиною непорозуміння могла стати різниця у впливі.

"Ярмоленко має колосальний авторитет у роздягальні. Минулого сезону він був головним голосом команди, тоді як Шовковський такого впливу не мав. Це природно спричиняє напругу", — сказав журналіст.

За його словами, деякі футболісти "Динамо" орієнтуються саме на Ярмоленка, а не на головного тренера. Така ситуація може ускладнювати внутрішній баланс у колективі, який нині переживає непростий етап після серії невдалих результатів.

Особисте життя та цікаві факти

У 2011 році Андрій одружився з Інною Ярмоленко, фахівчинею з міжнародних відносин. Подружжя має трьох синів — Івана, Данила та Максима. Дружина футболіста активно займається благодійністю у США.

У 2015 році Ярмоленко став найзаможнішим українським футболістом, заробивши понад $4 млн (164 млн грн). Цього ж року він перейшов із позиції центрального нападника на роль лівого вінгера — рішення, яке зробило його одним із найефективніших гравців "Динамо".

Футболіст також залишається рекордсменом збірної України — саме він забив найпізніший гол в історії команди, на 97-й хвилині матчу проти Словенії.

Нині "Динамо" переживає складний період — команда вибула з Ліги чемпіонів до Ліги конференцій та не може перемогти у п’яти матчах поспіль. Уболівальники сподіваються, що повернення Ярмоленка до форми після хвороби допоможе стабілізувати результати й зняти напруження всередині клубу.

Як повідомляв Фокус, півзахисник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко завершить ігрову кар'єру наприкінці сезону-2025/26.

Фокус також писав, що Андрій Ярмоленко назвав війну, розв'язану росіянами проти українського народу, геноцидом.