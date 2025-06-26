Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко завершить ігрову кар'єру наприкінці сезону-2025/26.

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Про це легендарний футболіст київського "Динамо" заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр футбольних новин".

У травні Андрій Ярмоленко підписав нову угоду з нинішнім клубом, розраховану на один сезон. Однак сам футболіст зазначив, що майбутній рік стане для нього останнім у професійній кар'єрі.

Як розповів Ярмоленко, він прийняв остаточне рішення завершити виступи після закінчення сезону 2025/26, який стане для нього знаковим — двадцятим у кар'єрі на дорослому рівні.

"Ми обговорили все з головним тренером і президентом клубу. Для мене було важливо зрозуміти, що я дійсно потрібен команді як гравець, а не як символ минулого. Коли почув, що на мене розраховують, як на повноцінну бойову одиницю, тоді й зважився продовжити контракт ще на один рік. Можу з упевненістю сказати: це буде мій останній сезон", — наголосив Андрій.

Ярмоленко, він прийняв остаточне рішення завершити виступи після закінчення сезону 2025/26 Фото: YouTube

Таким чином, Ярмоленко завершить кар'єру в 36 років. Після цього він, за попередньою інформацією, може увійти до керівництва клубу й обійняти посаду спортивного директора "біло-синіх".

У кампанії 2024/25 футболіст зіграв 32 зустрічі за "Динамо" в усіх змаганнях, відзначившись 12 голами й однією результативною передачею. Його внесок допоміг київському клубу завоювати 17-й чемпіонський титул в історії — перший із сезону 2020/21.

Шлях Ярмоленка у футболі

Андрій приєднався до структури "Динамо" ще 2007 року і виступав за клуб до 2017-го. Потім продовжив кар'єру за кордоном, де грав за дортмундську "Боруссію", англійський "Вест Гем" і клуб з ОАЕ — "Аль-Айн".

У 2023 році Ярмоленко повернувся в рідний клуб. Загалом він провів 393 матчі у складі киян і забив 157 голів, ставши третім у списку найкращих бомбардирів в історії українського клубу.

З командою гравець завоював дев'ять трофеїв, включно з чотирма титулами чемпіона України. Крім того, Ярмоленко є одним із символів національної збірної України: він забив 46 м'ячів у 125 матчах і поступається за результативністю лише Андрію Шевченку (48 голів).

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