Зірку "Челсі" Мудрика звинуватили у вживанні допінгу: футболіста можуть відсторонити від ігор

Футбольна асоціація Англії (FA) звинувачує гравця збірної України та півзахисника "Челсі" Михайла Мудрика в порушенні антидопінгових правил.

Related video

Футболісту, який не брав участі в офіційних матчах із кінця листопада, може загрожувати максимальне покарання — дискваліфікація на чотири роки. Про це повідомило видання The Athletic.

Мудрик перебував у польському Вроцлаві, щоб подивитися, як "Челсі" виграє Лігу конференцій УЄФА 28 травня, але він не грав у складі команди. Згідно з антидопінговими правилами, у Мудрика є 20 днів, щоб вирішити, чи погоджуватися з висновками комісії, чи оскаржити їх.

Ймовірні терміни відсторонення можуть варіюватися від двох років до місяця залежно від пом'якшувальних обставин. У допінг-пробі "А", яку взяли минулого року, виявили заборонену речовину мельдоній.

Мудрика тимчасово відсторонили від участі у футбольних матчах, поки він і його клуб "Челсі" чекали на результати допінг-проби "B". У січні 2025 року ЗМІ писали, що Мудрик отримав негативний результат 2-го етапу допінг-тесту і хотів "повернутися в стрій".

Представник FA повідомив газеті The Telegraph, що Михайлу Мудрику висунули обвинувачення в порушенні антидопінгових правил, які передбачають наявність або використання забороненої речовини відповідно до правил 3 і 4.

Мудрик звернувся по юридичну допомогу до компанії Morgan Sports Law, яка представляла колишню зірку "Ювентуса" Поля Погба в його апеляції проти чотирирічної заборони на допінг. Спортивний арбітражний суд скоротив цей термін до 18 місяців.

Футболіст заперечував порушення будь-яких допінг-правил і поки що не коментував нових звинувачень FА.

Нагадаємо, футболіста Мудрика раніше помітили в центрі Лондона на тюнінгованому автомобілі BMW M8 GranCoupe. Також спортсмен їздив на Audi RS Q8.

Фокус також писав, що російська модель Віолетта Грачова кинула Михайла Мудрика. Її помітили в Куршевелі з півзахисником "Ювентуса" Вестоном Маккенні.