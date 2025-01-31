Друга допінг-проба негативна: Мудрик повернеться на поле, — соцмережі

В мережі ширяться повідомлення, що аналіз проби В на допінг українського футболіста Михайла Мудрика не виявив заборонених речовин. Сам півзахисник і ФК "Челсі", в якому він грає, коментарів наразі не давали.

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Український футболіст, гравець національної збірної України, півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик може незабаром повернутися до спорту після скандалу з допінгом. Допис про те, що друга допінг-проба Мудрика показала негативний результат, опублікував у мережі X (раніше — Twitter) користувач із ніком Eddie Chelsea, у профілі якого зазначено, що він працює спортивним журналістом в Sport News Today.

В мережі пишуть про повернення Михайла Мудрика у футбол Фото: Скриншот

"Мудрик отримав негативний результат 2-го етапу допінг-тесту. Він планує повернутися в стрій якомога раніше, до лютого", — пише Eddie Chelsea.

Користувачі мережі X поширюють інформацію про негативну другу допінг-пробу Мудрика Фото: Скриншот

Сам Мудрик інформацію про другу допінг-пробу на момент виходу матеріалу не коментував. У футбольному клубі "Челсі" заяв щодо негативного результату другого тесту та повернення українця на поле теж не давали.

Скандал із допінгом Мудрика: деталі

У тесті на допінг Михайла Мудрика виявили заборонену речовину в грудні 2024 року та тимчасово відсторонили його від гри. Журналісти зазначали, що футболісту загрожує дискваліфікація на термін до 4-х років.

17 грудня спортивний журналіст Володимир Звєров пояснив, що спортсмена дискваліфікують, якщо аналіз проби B підтвердить результат проби A.

Також 17 грудня офіційну заяву щодо допінг-скандалу Мудрика опублікували на офіційному сайті ФК "Челсі": зазначили, що всі гравці регулярно проходять тести, і запевнили, що працюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати причину позитивного результату. Сам Михайло Мудрик у соцмережах сказав, що для нього результат тесту так само був шоком, і що він ніколи свідомо не вживав заборонених речовин. Офіційно назву нібито виявленої в його допінг-тесті речовини не оголошували, однак український футбол "ТаТоТаке" повідомляв, що йшлося про мельдоній.

18 грудня ЗМІ повідомляли, що Михайло Мудрик найняв юристів Morgan Sports Law, які колись допомогли футболісту Полю Погба скоротити термін дискваліфікації.

7 січня ЗМІ писали, що Михайла Мудрика після допінг-скандалу нібито кинула російська модель Віолетта Грачова, роман із якою приписувала футболістові преса.