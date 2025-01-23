Знайшли метамфетамін та амфетамін: український паралімпієць потрапив у допінг-скандал

Після отримання результатів допінг-тестів українець отримав 3-річну санкцію Міжнародного паралімпійського комітету.

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Український паралімпійський плавець Роман Бондаренко не пройшов допінг-контроль під час Паралімпійських ігор у Парижі-2024. У його крові виявили заборонені речовини — метамфетамін і амфетамін. Про це пише видання InsideTheGames.

Зазначається, що після отримання результатів допінг-тестів українець отримав 3-річну санкцію Міжнародного паралімпійського комітету.

У опублікованій заяві повідомляється, що виявлені сліди стосуються метамфетаміну та амфетаміну, причому обидва включені до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) 2024 року під класом S6A (неспецифіковані стимулятори).

Бондаренко був тимчасово відсторонений 6 вересня 2024 року до вирішення його справи та визнав вчинення порушення антидопінгових правил. У результаті його порушення український спортсмен буде позбавлений права брати участь у змаганнях та інших спортивних заходах (окрім дозволених програм антидопінгової освіти або реабілітації) на три роки до 5 вересня 2027 року.

Результати, які він отримав у фіналі S2 на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків та інших змаганнях на Паризьких Паралімпійських іграх, дискваліфікуються з усіма наслідками, що випливають з цього, включаючи позбавлення будь-яких медалей, очок і призів.

Нагадаємо, що 17 грудня ЗМІ повідомили, що в допінг-тесті українського футболіста Михайла Мудрика, який він здав у жовтні, виявили заборонену речовину. Спортсмен звернувся по допомогу до юристів.

Спортивний журналіст Володимир Звєров повідомив, що у разі підтвердження порушення антидопінгових правил Мудрика можуть дискваліфікувати на 4 роки.