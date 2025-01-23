Нашли метамфетамин и амфетамин: украинский паралимпиец попал в допинг-скандал

После получения результатов допинг-тестов украинец получил 3-летнюю санкцию Международного паралимпийского комитета.

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Украинский паралимпийский пловец Роман Бондаренко не прошел допинг-контроль во время Паралимпийских игр в Париже-2024. В его крови обнаружили запрещенные вещества — метамфетамин и амфетамин. Об этом пишет издание InsideTheGames.

Отмечается, что после получения результатов допинг-тестов украинец получил 3-летнюю санкцию Международного паралимпийского комитета.

В опубликованном заявлении сообщается, что обнаруженные следы касаются метамфетамина и амфетамина, причем оба включены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) 2024 года под классом S6A (неспецифицированные стимуляторы).

Бондаренко был временно отстранен 6 сентября 2024 года до решения его дела и признал совершение нарушения антидопинговых правил. В результате его нарушения украинский спортсмен будет лишен права участвовать в соревнованиях и других спортивных мероприятиях (кроме разрешенных программ антидопингового образования или реабилитации) на три года до 5 сентября 2027 года.

Результаты, которые он получил в финале S2 на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин и других соревнованиях на Парижских Паралимпийских играх, дисквалифицируются со всеми вытекающими из этого последствиями, включая лишение любых медалей, очков и призов.

Напомним, что 17 декабря СМИ сообщили, что в допинг-тесте украинского футболиста Михаила Мудрика, который он сдал в октябре, обнаружили запрещенное вещество. Спортсмен обратился за помощью к юристам.

Спортивный журналист Владимир Зверов сообщил, что в случае подтверждения нарушения антидопинговых правил Мудрика могут дисквалифицировать на 4 года.