Вторая допинг-проба отрицательная: Мудрик вернется на поле, — соцсети

В сети распространяются сообщения, что анализ пробы В на допинг украинского футболиста Михаила Мудрика не обнаружил запрещенных веществ. Сам полузащитник и ФК "Челси", в котором он играет, комментариев пока не давали.

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Украинский футболист, игрок национальной сборной Украины, полузащитник "Челси" Михаил Мудрик может вскоре вернуться в спорт после скандала с допингом. Сообщение о том, что вторая допинг-проба Мудрика показала отрицательный результат, опубликовал в сети X (ранее — Twitter) пользователь с ником Eddie Chelsea, в профиле которого указано, что он работает спортивным журналистом в Sport News Today.

В сети пишут о возвращении Михаила Мудрика в футбол Фото: Скриншот

"Мудрик получил отрицательный результат 2-го этапа допинг-теста. Он планирует вернуться в строй как можно раньше, до февраля", — пишет Eddie Chelsea.

Пользователи сети X распространяют информацию об отрицательной второй допинг-пробе Мудрика Фото: Скриншот

Сам Мудрик информацию о второй допинг-пробе на момент выхода материала не комментировал. В футбольном клубе "Челси" заявлений относительно отрицательного результата второго теста и возвращения украинца на поле тоже не давали.

Скандал с допингом Мудрика: детали

В тесте на допинг Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество в декабре 2024 года и временно отстранили его от игры. Журналисты отмечали, что футболисту грозит дисквалификация на срок до 4-х лет.

17 декабря спортивный журналист Владимир Зверов объяснил, что спортсмена дисквалифицируют, если анализ пробы B подтвердит результат пробы A.

Также 17 декабря официальное заявление по допинг-скандалу Мудрика опубликовали на официальном сайте ФК "Челси": отметили, что все игроки регулярно проходят тесты, и заверили, что будут работать с правоохранителями, чтобы выяснить причину положительного результата. Сам Михаил Мудрик в соцсетях сказал, что для него результат теста так же был шоком, и что он никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ. Официально название якобы обнаруженного в его допинг-тесте вещества не объявляли, однако украинский футбол "ТаТоТаке" сообщал, что речь шла о мельдонии.

18 декабря СМИ сообщали, что Михаил Мудрик нанял юристов Morgan Sports Law, которые когда-то помогли футболисту Полю Погба сократить срок дисквалификации.

7 января СМИ писали, что Михаила Мудрика после допинг-скандала якобы бросила российская модель Виолетта Грачева, роман с которой приписывала футболисту пресса.