Звезду "Челси" Мудрика обвинили в употреблении допинга: футболиста могут отстранить от игр

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвиняет игрока сборной Украины и полузащитника "Челси" Михаила Мудрика в нарушении антидопинговых правил.

Related video

Футболисту, который не участвовал в официальных матчах с конца ноября, может грозить максимальное наказание — дисквалификация на четыре года. Об этом сообщило издание The Athletic.

Мудрик пребывал в польском Вроцлаве, чтобы посмотреть, как "Челси" выиграет Лигу конференций УЕФА 28 мая, но он не играл составе команды. Согласно антидопинговым правилам, у Мудрика есть 20 дней, чтобы решить, соглашаться ли с выводами комиссии, или оспорить их.

Вероятные сроки отстранения могут варьироваться от двух лет до месяца в зависимости от смягчающих обстоятельств. В допинг-пробе "А", которую взяли в прошлом году, обнаружили запрещенное вещество мельдоний.

Мудрика временно отстранили от участия в футбольных матчах, пока он и его клуб "Челси" ждали результаты допинг-пробы "B". В январе 2025 года СМИ писали, что Мудрик получил отрицательный результат 2-го этапа допинг-теста и хотел "вернуться в строй".

Представитель FA сообщил газете The Telegraph, что Михаилу Мудрику предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил, подразумевающих наличие или использование запрещенного вещества в соответствии с правилами 3 и 4.

Мудрик обратился за юридической помощью к компании Morgan Sports Law, которая представляла бывшую звезду "Ювентуса" Поля Погба в его апелляции против четырехлетнего запрета на допинг. Спортивный арбитражный суд сократил єтот срок до 18 месяцев.

Футболист отрицал нарушения какие-либо допинг-правил и пока не комментировал новые обвинения FА.

Напомним, футболиста Мудрика ранее заметили в центре Лондона на тюнингованном автомобиле BMW M8 GranCoupe. Также спортсмен ездил на Audi RS Q8.

Фокус также писал, что российская модель Виолетта Грачева бросила Михаила Мудрика. Ее заметили в Куршевеле с полузащитником "Ювентуса" Вестоном Маккенни.