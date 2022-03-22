"Це у*бки. Як можна називатися чоловіком і стріляти в дітей та жінок?": Ярмоленко — про росіян

Футболіст "Вест Гема" сказав, що йому складно описати націю, яка проводить концерти, коли вмирають безневинні люди.

Футболіст лондонського "Вест Гема" та капітан збірної України Андрій Ярмоленко назвав війну, розв'язану росіянами проти українського народу, геноцидом. Про це повідомляє сайт каналу Футбол.

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"На мій погляд, це справжній геноцид. Знищують українських людей, от і все. Стріляють у мирних жителів, дітей, жінок", — зазначив півзахисник в інтерв'ю журналісту Олександру Денисову.

"Це справжні у*бки. Як можна людину назвати військовим, чоловіком, коли ти стріляєш у дітей та жінок, як це можливо? Не знаю, як описати цю націю... Коли вмирають безневинні люди, а ви в себе в країні проводите концерт", — пояснив Ярмоленко, уточнивши, що все ж таки не вважає всіх росіян поганими людьми. Однак тих, хто щонайменше не висловлює своєї позиції й нічого не робить, він називає співучасниками цієї війни.

Андрій Ярмоленко — вихованець чернігівської "Десни". Всі близькі його родичі з Чернігова та околиць.

"Двоюрідні брати, сестри, дядьки, тітки, бабуся, батько — всі мої рідні знаходяться там безпосередньо в Чернігові чи Чернігівській області", — сказав Ярмоленко. Зараз усі ці люди змушені перебувати в бомбосховищах та ховатися в підвалах.

"Коли я побачив, що зробили з Черніговом, із селами на Чернігівщині — без сліз на це дивитися неможливо", — пояснив він.

Нині Чернігів залишився без світла та води, а дорогу в бік Києва замінували. В місті знаходиться приблизно 130 тисяч жителів, а раніше, до війни, було понад 285. Місцевій владі не вистачає ресурсів, щоб забезпечувати критично важливу інфраструктуру.

Нагадаємо, що війська РФ розбомбили стадіон чернігівської "Десни". Арена ім. Гагаріна, виявилася повністю зруйнованою після нічного авіанальоту російських ВПС.

Раніше Фокус повідомляв, що екстренер і футболіст "Динамо" Йожеф Сабо сказав, що з росіянами неможливо дружити, вони — брехуни. 82-річний футбольний фахівець готовий взяти до рук зброю та допомогти Україні у війні проти РФ.