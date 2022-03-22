"З росіянами неможливо дружити, вони — брехуни", — екстренер Динамо Йожеф Сабо

82-річний фахівець готовий взяти в руки автомат та допомогти Україні перемогти у війні проти Росії.

Колишній головний тренер київського "Динамо" та національної збірної України з футболу Йожеф Сабо в ефірі програми "Футбол News" на телеканалі "Футбол 1" розповів про свою головну мрію та ставлення до Російської Федерації після її воєнного вторгнення на територію України.

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"Моя мрія — вигнати з нашої держави всіх росіян, і нехай вони там варяться у власному соку. З ними неможливо дружити, вони брехуни. Сьогодні вони кажуть, що це ми напали на них", — сказав 82-річний тренер.

За словами Сабо, він отримав пропозицію про евакуацію до Угорщини, але відхилив її.

"Кожен вечір плачу через те, що відбувається в нашій державі. Мені телефонували з Будапешта та інших країн, запрошували приїхати. Але я відмовився, нікуди не хочу їхати", — заявив Йожеф Сабо.

Колишній головний тренер ФК "Динамо" (Київ) висловив готовність захищати Україну від російської агресії з автоматом у руках. Він також вважає, що жодної дружби з російським народом після того, що сталося, бути не може.

"Можливо, я теж візьму автомат у руки. Дуже хочу, щоб я ще дійшов з ними до кордону і його закрили, щоб ніколи не дружити з росіянами".

"Путін – гадина. Я думаю, що з ним домовлятися неможливо, його можна лише вбити чи нехай сам застрелиться. Якщо він нормальний мужик, то він розуміє, що як би там не було, він усе одно поїде до Гааги, його все одно розстріляють. Такі люди не живуть довго", — сказав Йожеф Сабо.

Раніше Фокус розповідав, що боксер Василь Ломаченко відмовився від чемпіонського бою з Джорджем Камбососом, віддавши перевагу службі в територіальній обороні рідного міста, Білгород-Дністровського на Одещині.

Боєм усього його життя війну з Росією назвав ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко, який також захищає Київ у загонах територіальної оборони.