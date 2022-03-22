"С русскими невозможно дружить, они — лжецы", — экс-тренер Динамо Йожеф Сабо

82-летний специалист готов взять в руки автомат и помочь Украине победить в войне против России.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины по футболу Йожеф Сабо в эфире программы "Футбол News" на телеканале "Футбол 1" рассказал о своей главной мечте и отношении к Российской Федерации после ее военного вторжения на территорию Украины.

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"Моя мечта — выгнать из нашего государства всех россиян, и пусть они там варятся в собственном соку. С ними невозможно дружить, они лжецы. Сегодня они говорят, что это мы напали на них", — сказал 82-летний тренер.

По словам Сабо, он получил предложение об эвакуации в Венгрию, но отклонил его.

"Каждый вечер плачу из-за того, что происходит в нашем государстве. Мне звонили из Будапешта и других стран, приглашали приехать. Но я отказался, никуда не хочу уезжать", — заявил Йожеф Сабо.

Бывший главный тренер ФК "Динамо" (Киев) выразил готовность защищать Украину от российской агрессии с автоматом в руках. Он также считает, что никакой дружбы с российским народом после произошедшего быть не может.

"Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить с россиянами.

Путин – гадина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить или пусть застрелится сам. Если он нормальный мужик, то он понимает, что как бы там ни было, он все равно поедет в Гаагу, его все равно расстреляют. Такие люди не живут долго", — сказал Йожеф Сабо.

Ранее Фокус рассказывал, что боксер Василий Ломаченко отказался от чемпионского боя с Джорджем Камбососом, отдав предпочтение службе в территориальной обороне родного города, Белгород-Днестровского в Одесской области.

Боем всей его жизни войну с Россией назвал экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, который также защищает Киев в рядах отряда территориальной обороны.