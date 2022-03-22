"Это у*бки. Как можно называться мужчиной и стрелять в детей и женщин?": Ярмоленко — о россиянах

Футболист "Вест Хэма" сказал, что ему сложно описать эту нацию, которая проводит концерты, когда умирают невинные люди.

Футболист лондонского "Вест Хэма" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко назвал войну, развязанную россиянами против украинского народа, геноцидом. Об этом сообщается на сайте канала Футбол.

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"На мой взгляд, это идет чистый геноцид. Уничтожают украинских людей, вот и все. Стреляют по мирным жителям, детям, женщинам", — отметил полузащитник в интервью журналисту Александру Денисову.

"Это чистые у*бки. Как можно людей назвать военным, мужчиной, когда ты стреляешь в детей и женщин, как это возможно? Не знаю, как описать эту нацию… Когда умирают невинные люди, а вы у себя в стране проводите концерт", — объяснил Ярмоленко, уточнив, что все же не считает всех россиян поголовно плохими людьми. Однако тех, кто по меньшей мере не высказывает своей позиции и ничего не делает он называет соучастниками этой войны.

Андрей Ярмоленко — воспитанник черниговской "Десны". Все близкие его родственники из Чернигова и окрестностей.

"Двоюродные братья, сестры, дяди, тети, бабушка, отец — все мои родные находятся там непосредственно в Чернигове или Черниговской области", — сказал Ярмоленко. Сейчас все эти люди вынуждены находиться в бомбоубежищах и прятаться по подвалам.

"Когда я увидел, что сделали с Черниговом, с селами в Черниговской области — без слез на это смотреть невозможно", — пояснил он.

Сейчас Чернигов остался без света и воды, а дорога в сторону Киева заминирована. В городе находится примерно 130 тысяч жителей, а прежде, до войны, было более 285. Местным властям не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать критически важную инфраструктуру.

Напомним, что войска РФ разбомбили стадион черниговской "Десны". Арена им. Гагарина, оказалась полностью разрушенной после ночного авианалета российских ВВС.

Ранее Фокус сообщал, что экс-тренер и футболист "Динамо" Йожеф Сабо сказал, что с русскими невозможно дружить, они — лжецы. 82-летний футбольный специалист готов взять в руки оружие и помочь Украине в войне против РФ.