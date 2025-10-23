Эдсон Арантес ду Насименту родился в бедной семье и в детстве играл мячом из газет, или просто грейпфрутом. А свое знаменитое прозвище Пеле мальчик, названный в честь Томаса Эдисона, получил от школьного забияки. В 2022 году Пеле просил Путина остановить войну в Украине, но умер, не дождавшись ответа.

85 лет исполнилось бы лучшему футболисту и спортсмену ХХ века бразильцу Пеле, оставившему неизгладимый след в истории мирового футбола и еще во время игровой карьеры получившему прозвище и статус "Короля" этого вида спорта. Фокус собрал интересные факты о Пеле.

"Когда мне было лет семь или восемь, когда какой-то мальчишка во время игры в футбол обозвал меня "Пеле". Я обиделся. Что это за кличка такая - Пеле? Говорю, нет, меня не так зовут. Тогда все другие дети, как всегда и бывает, специально начали называть меня Пеле. И с тех пор это прозвище за мной и осталась. А потом оно стало самым популярным в мире", - рассказывал знаменитый футболист. Годы спустя он узнал, что на иврите это слово означает "чудо".

Пеле еще при жизни стал легендой футбола Фото: The Daily Mail

После завершения карьеры в 1977 году Пеле стал всемирным послом футбола и участвовал во многих актерских и коммерческих проектах. В 2017 году он побывал в Москве, где участвовал в мероприятиях Международной федерации футбола (ФИФА), предшествовавших чемпионату мира, который проходил в России в 2018 году. А летом 2022 года Пеле написал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором просил остановить его войну в Украине.

"Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти. Возможность прекратить его – в ваших руках, тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году", — говорится в открытом письме к Путину, опубликованном в Instagram Пеле.

Уже через несколько месяцев Пеле скончался, а полномасштабная война в Украине все еще продолжается. Путин на его письмо не ответил.

Жизнь Пеле – интересные факты

Пеле родители назвали в честь Томаса Эдисона, но убрали букву "и", впрочем, его имя все равно писали в ошибке, а потом и вовсе использовали его прозвище.

Якобы прозвище "Пеле" он получил ещё в школьные годы, после того, как неправильно произнес имя своего любимого игрока, вратаря "Васко да Гама" Биле, а одноклассники начали над ним подшучивать. В своей автобиографии, выпущенной в 2006 году, Пеле заявил, что понятия не имеет, что означает это имя, и что это слово не имеет никакого значения в португальском языке. Также его называли Дико, Черная жемчужина и, конечно, O Rei ("Король").

Свою карьеру он начал еще 14 лет, когда стал играть в футзал. А дальше началась его головокружительная карьера Короля футбола, которая продлилась 21 год. За это время он провел на поле 560 матчей и стал единственным в истории трехкратным чемпионом мира. Если учитывать товарищеские матчи, то Пеле участвовал в 1363 играх, забив 1281 гол.

Самые эффектные голы Пеле

На чемпионатах мира он забил 12 голов в 14 матчах. Он принял участие в четырех чемпионатах мира, а его бразильская сборная выиграла три из них (1958, 1962, 1970).

Позиция Пеле всегда была — левый нападающий, номер на футболке — 10. С 1956 по 1974 год он играл за футбольный клуб "Сантос".

Впервые Пеле выиграл чемпионат мира в 17 лет.

Президент Бразилии объявил Пеле национальным достоянием, не позволив ему подписывать контракты с командами за пределами Бразилии.

Пеле написал множество мемуаров, в том числе "Пеле: Моя жизнь и прекрасная игра", "Моя жизнь в картинках" и "Пеле: Автобиография".

Снялся в нескольких фильмах в 1970-х и 1980-х годах и был представителем компании "Виагра".

Он написал саундтрек к фильму "Пеле" (1977), а также другие музыкальные произведения.

Пеле – важные даты

День Пеле отмечается в Сантусе (Бразилия) ежегодно 19 ноября в честь даты, когда он забил 1000-й гол.

7 сентября 1956 года — Пеле забивает свой первый профессиональный гол в дебютном матче лиги между футбольными клубами "Сантос" и "Коринтианс".

1967 год — обе стороны, вовлеченные в гражданскую войну в Нигерии, объявляют о прекращении огня, чтобы посмотреть выставочный матч Пеле и команды "Сантос" в Лагосе.

1978 — Получает Международную премию мира.

1993 — включен в Национальный футбольный Зал славы США.

1995–1998 гг. — чрезвычайный министр спорта Бразилии.

3 декабря 1997 года — королева Великобритании Елизавета II присваивает ему почетное рыцарское звание.

1998 — Принят закон, получивший название "Закон Пеле", направленный на борьбу с коррупцией в бразильском футболе. Он вступает в силу в 2001 году.

1999 — Международный олимпийский комитет называет его "Спортсменом века".

2000 — Международная федерация футбола (ФИФА) называет его "Игроком века" совместно с аргентинцем Диего Марадоной.

Октябрь 2013 г. — награжден двумя сертификатами Книги рекордов Гиннесса: "Наибольшее количество голов за карьеру" и "Наибольшее количество медалей победителей чемпионатов мира".

4 декабря 2014 г. — Бразильский футбольный клуб "Сантос" подписывает пожизненный контракт с Пеле, делая его своим пожизненным всемирным послом.

29 декабря 2022 года — Пеле умирает в возрасте 82 лет, после того, как долгое время лечился от рака и еще ряда заболеваний.

Пеле всегда играл в футболке под номером 10 Фото: Anadolu

Пеле был трижды женат и имел несколько романов, в общей сложности у него родилось семеро детей. Причем некоторых из них он признал только после ДНК-теста.

Будучи самым известным в мире футболистом, Пеле часто шутил о своей популярности. Когда репортер спросил, можно ли сравнить его славу со славой Иисуса, Пеле пошутил: "Есть части света, где Иисус Христос не так хорошо известен".

Напомним, прощание с Пеле длилось целые сутки на стадионе клуба "Сантос".

А в 2023 году в Бразилии для посещения открыли золотой мавзолей Пеле. Легенда футбола похоронен на "стадионе" с искусственным газоном, а в самом строении постоянно транслируются крики и овации ликующих болельщиков.