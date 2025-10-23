85 років від дня народження Короля футболу Пеле: людина, яка намагалася зупинити війну в Україні

Едсон Арантес ду Насіменту народився в бідній сім'ї і в дитинстві грав м'ячем із газет, або просто грейпфрутом. А своє знамените прізвисько Пеле хлопчик, названий на честь Томаса Едісона, отримав від шкільного забіяки. У 2022 році Пеле просив Путіна зупинити війну в Україні, але помер, не дочекавшись відповіді.

85 років виповнилося б найкращому футболістові та спортсмену ХХ століття бразильцеві Пеле, який залишив незабутній слід в історії світового футболу і ще під час ігрової кар'єри отримав прізвисько та статус "Короля" цього виду спорту. Фокус зібрав цікаві факти про Пеле.

"Коли мені було років сім чи вісім, коли якийсь хлопчисько під час гри у футбол обізвав мене "Пеле". Я образився. Що це за кличка така — Пеле? Кажу, ні, мене не так звуть. Тоді всі інші діти, як завжди і буває, спеціально почали називати мене Пеле. І відтоді це прізвисько за мною й залишилося. А потім воно стало найпопулярнішим у світі", — розповідав знаменитий футболіст. Роки потому він дізнався, що на івриті це слово означає "диво".

Пеле ще за життя став легендою футболу Фото: The Daily Mail

Після завершення кар'єри в 1977 році Пеле став всесвітнім послом футболу і брав участь у багатьох акторських і комерційних проектах. У 2017 році він побував у Москві, де брав участь у заходах Міжнародної федерації футболу (ФІФА), які передували чемпіонату світу, що проходив у Росії 2018 року. А влітку 2022 року Пеле написав відкритого листа російському президенту Володимиру Путіну, в якому просив зупинити його війну в Україні.

"Немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства, що триває. Цей конфлікт жахливий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху і ненависті. Можливість припинити його — у ваших руках, тих, які я тиснув під час нашої останньої зустрічі в Москві в 2017 році", — йдеться у відкритому листі до Путіна, опублікованому в Instagram Пеле.

Уже через кілька місяців Пеле помер, а повномасштабна війна в Україні все ще триває. Путін на його лист не відповів.

Життя Пеле — цікаві факти

Пеле батьки назвали на честь Томаса Едісона, але прибрали літеру "і", втім, його ім'я все одно писали помилково, а потім і зовсім використовували його прізвисько.

Нібито прізвисько "Пеле" він отримав ще в шкільні роки, після того, як неправильно вимовив ім'я свого улюбленого гравця, воротаря "Васко да Гама" Біле, а однокласники почали над ним жартувати. У своїй автобіографії, випущеній 2006 року, Пеле заявив, що й гадки не має, що означає це ім'я, і що це слово не має жодного значення в португальській мові. Також його називали Дико, Чорна перлина і, звичайно, O Rei ("Король").

Свою кар'єру він розпочав ще 14 років, коли почав грати у футзал. А далі почалася його запаморочлива кар'єра Короля футболу, яка тривала 21 рік. За цей час він провів на полі 560 матчів і став єдиним в історії триразовим чемпіоном світу. Якщо враховувати товариські матчі, то Пеле брав участь у 1363 іграх, забивши 1281 гол.

Найефектніші голи Пеле

На чемпіонатах світу він забив 12 голів у 14 матчах. Він взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу, а його бразильська збірна виграла три з них (1958, 1962, 1970).

Позиція Пеле завжди була — лівий нападник, номер на футболці — 10. З 1956 по 1974 рік він грав за футбольний клуб "Сантос".

Уперше Пеле виграв чемпіонат світу в 17 років.

Президент Бразилії оголосив Пеле національним надбанням, не дозволивши йому підписувати контракти з командами за межами Бразилії.

Пеле написав безліч мемуарів, зокрема "Пеле: Моє життя і прекрасна гра", "Моє життя в картинках" і "Пеле: Автобіографія".

Знявся в кількох фільмах у 1970-х і 1980-х роках і був представником компанії "Віагра".

Він написав саундтрек до фільму "Пеле" (1977), а також інші музичні твори.

Пеле — важливі дати

День Пеле відзначають у Сантусі (Бразилія) щорічно 19 листопада на честь дати, коли він забив 1000-й гол.

7 вересня 1956 року — Пеле забиває свій перший професійний гол у дебютному матчі ліги між футбольними клубами "Сантос" і "Корінтіанс".

1967 рік — обидві сторони, залучені в громадянську війну в Нігерії, оголошують про припинення вогню, щоб подивитися виставковий матч Пеле і команди "Сантос" у Лагосі.

1978 — Отримує Міжнародну премію миру.

1993 — занесений до Національної футбольної Зали слави США.

1995-1998 рр.. — надзвичайний міністр спорту Бразилії.

3 грудня 1997 року — королева Великої Британії Єлизавета II присвоює йому почесне лицарське звання.

1998 — Ухвалено закон, що дістав назву "Закон Пеле", спрямований на боротьбу з корупцією в бразильському футболі. Він набуває чинності 2001 року.

1999 — Міжнародний олімпійський комітет називає його "Спортсменом століття".

2000 — Міжнародна федерація футболу (ФІФА) називає його "Гравцем століття" спільно з аргентинцем Дієго Марадоною.

Жовтень 2013 р. — нагороджений двома сертифікатами Книги рекордів Гіннесса: "Найбільша кількість голів за кар'єру" та "Найбільша кількість медалей переможців чемпіонатів світу".

4 грудня 2014 р. — Бразильський футбольний клуб "Сантос" підписує довічний контракт з Пеле, роблячи його своїм довічним всесвітнім послом.

29 грудня 2022 року — Пеле помирає у віці 82 років, після того, як довгий час лікувався від раку та ще низки захворювань.

Пеле завжди грав у футболці під номером 10 Фото: Anadolu

Пеле був тричі одружений і мав кілька романів, загалом у нього народилося семеро дітей. Причому деяких із них він визнав тільки після ДНК-тесту.

Будучи найвідомішим у світі футболістом, Пеле часто жартував про свою популярність. Коли репортер запитав, чи можна порівняти його славу зі славою Ісуса, Пеле пожартував: "Є частини світу, де Ісус Христос не так добре відомий".

Нагадаємо, прощання з Пеле тривало цілу добу на стадіоні клубу "Сантос".

А 2023 року в Бразилії для відвідування відкрили золотий мавзолей Пеле. Легенду футболу поховано на "стадіоні" зі штучним газоном, а в самій будові постійно транслюють крики й овації вболівальників, які радіють.