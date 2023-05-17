У Бразилії для публіки відкрили золотий мавзолей легендарного Пеле

Мавзолей легенди футболу знаходиться в Сантосі на цвинтарі, занесеному до книги рекордів Гіннесса.

Related video

У Бразилії відкрили для відвідувачів мавзолей Пеле. Легенда футболу похований на "стадіоні" зі штучним газоном, а в самій будові постійно транслюються крики та овації уболівальників. Про це пише Daily Mail.

Сам футболіст похований під золотим надгробком, на якому вигравірувано сцени його найбільших тріумфів. Також у мавзолеї є зал із пам'ятними речами футболіста, а на вході стоять дві його золоті статуї.

Могила Пеле знаходиться в Сантосі, неподалік Сан-Паулу, на відомому цвинтарі "Екуменіка", занесеному до Книги рекордів Гіннесса як найвищий вертикальний цвинтар у світі.

Доступ до мавзолею, який має офіційну назву Memorial do Rei ("Меморіал Короля"), безкоштовний, охочим туди потрапити потрібно зареєструватися та забронювати час на сайті цвинтаря. Щоправда, за день меморіал можуть відвідати лише 60 людей.

Меморіал Пеле

Проєкт меморіалу було розроблено власником багатоповерхового некрополя Пепе Альстутом, який помер у 2018 році. Бразильський футболіст зарезервував місце на цьому цвинтарі у 2003 році. Спочатку Пеле хотіли поховати на 9 поверсі, щоб він височів над стадіоном клубу "Сантос", але у результаті сім'я обрала другий поверх для зручності фанатів.

Син Пеле біля золотої труни батька Фото: Getty Images

Пеле — єдиний футболіст в історії, який виграв три чемпіонати світу (1958, 1962, 1970). У 92 матчах за бразильську збірну він забив 77 м'ячів. У "Сантосі" Пеле грав із 1956 по 1974 рік.

Пеле помер 29 грудня 2022 року у віці 82 роки. Причиною смерті стала поліорганна недостатність внаслідок прогресуючого раку товстої кишки.

Пеле було поховано 3 січня, на прощання з легендою прийшли понад 230 тисяч людей, черга розтягнулася на кілька кілометрів.

Щоб вшанувати його пам'ять, у словники португальської мови ім'я Пеле включили як прикметник для опису людини, яка є "винятковою, незрівнянною, унікальною".

Нагадаємо, після смерті Пеле з'ясувалося, що він згадав у заповіті не лише сім своїх офіційних дітей, а й молоду жінку, чия мати стверджувала, що вони мали зв'язок у 1980-х. Якщо тест ДНК підтвердить спорідненість, Марія ду Сокорро Азеведу отримає частину стану футбольної легенди.