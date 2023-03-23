У легендарного футболіста Пеле знайшлася таємна дитина

Якщо тест ДНК підтвердить спорідненість, Марія ду Сокорро Азеведу отримає частину його статку.

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Легендарний футболіст Пеле, який помер 29 грудня 2022 року від раку прямої кишки, як виявилося, згадав у заповіті не лише сімох своїх офіційних дітей, а й молоду жінку, чия мати стверджувала, що вони мали зв'язок у 1980-х. Якщо тест ДНК підтвердить спорідненість, то Марія ду Сокорро Азеведу отримає частину статку футбольної знаменитості. Про це пише Daily Mail.

"Пеле згадав у своєму заповіті Марію ду Сокорро Азеведу, яка може бути його дочкою, і офіційно заявив, що вона має отримати частину його активів, якщо тест ДНК підтвердить батьківство. Схоже, Пеле використав заповіт, щоб повідомити своїй сім'ї про ще одну спадкоємницю", — відзначило джерело, близьке до родини Пеле.

Пеле зі своєю родиною

Раніше стало відомо, що прийомна дочка Пеле Джемайма Лемос Мак-Махон також подає до бразильських судів заяву про те, щоб її назвали спадкоємицею Пеле. Її мати Ассирія була другою дружиною Пеле.

Утім, статок спортсмена, який ще за життя став легендою футболу, не такий великий. За різними даними, його оцінюють у суму від 12 до 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Триразовий переможець чемпіонату світу перебував у лікарні в Сан-Паулу з кінця листопада до своєї смерті 29 грудня 2022 року.

В останні роки він мав низку проблем зі здоров'ям, і у вересні 2021 року йому зробили операцію з видалення пухлини. 2022 року він був госпіталізований із респіраторною інфекцією та залишався там до самої смерті.

Пеле увірвався на світову футбольну арену в 17-річному віці на чемпіонаті світу 1958 року, допоміг Бразилії досягти першого з п'яти рекордних успіхів на змаганнях.

Пеле з шанувальниками

Травма вплинула на його вихід у фінал 1962 року, коли Бразилія зберегла свій титул, і 1966 року, він повернувся, щоб привести свою країну до слави втретє в Мексиці 1970 року.

Пеле був чудовим бомбардиром, і на офіційному сайті ФІФА йому приписують 1281 гол за всю його кар'єру.

Багато оглядачів називали його найбільшим гравцем усіх часів. Його професійна кар'єра завершилася 1977 року. В 1995-1998 роках він обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

Пеле був одружений тричі. В цих шлюбах у нього народилося семеро дітей. Його син Едсон також став футболістом.

Нагадаємо, прощання з Пеле відбулося на стадіоні клубу "Сантос" 2 січня. Саме за цей ФК Пеле грав із початку своєї зіркової кар'єри. Попрощатися з "королем футболу" прийшли тисячі фанатів.