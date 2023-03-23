У легендарного футболиста Пеле нашелся тайный ребенок

Если тест ДНК подтвердит родство, то Мария ду Сокорро Азеведу получит часть его состояния.

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Легендарный футболист Пеле, который скончался 29 декабря 2022 года от рака прямой кишки, как оказалось, упомянул в завещании не только семь своих официальных детей, но и молодую женщину, чья мать утверждала, что у них была связь в 1980-х. Если тест ДНК подтвердит родство, то некая Мария ду Сокорро Азеведу получит часть состояния футбольной знаменитости. Об этмо пишет Daily Mail.

"Пеле упомянул в своем завещании Марию ду Сокорро Азеведу, которая может быть его дочерью, и официально заявил, что она должна получить часть его активов, если тест ДНК подтвердит отцовство. Похоже, Пеле использовал завещание, чтобы сообщить своей семье о еще одной наследнице" – отметил источник, близкий к семье Пеле.

Пеле со своей семьей

Ранее стало известно, что приемная дочь Пеле Джемайма Лемос МакМахон также подает в бразильские суды заявление о том, чтобы ее назвали наследницей Пеле. Ее мать Ассирия была второй женой Пеле.

Впрочем, состояние спортсмена, который еще при жизни стал легендой футбола, не так велико. По разным данным оно оценивается в сумму от 12 до 75 миллионов фунтов стерлингов.

Трехкратный победитель чемпионата мира находился в больнице в Сан-Паулу с конца ноября до своей смерти 29 декабря 2022 года.

В последние годы у него был ряд проблем со здоровьем, и в сентябре 2021 года ему сделали операцию по удалению опухоли. В 2022 году он был госпитализирован с респираторной инфекцией и оставался там до самой смерти.

Пеле ворвался на мировую футбольную арену в 17-летнем возрасте на чемпионате мира 1958 года, помог Бразилии добиться первого из пяти рекордных успехов на соревнованиях.

Пеле с поклонниками

Травма повлияла на его выход в финал в 1962 году, когда Бразилия сохранила свой титул, и в 1966 году, он вернулся, чтобы привести свою страну к славе в третий раз в Мексике в 1970 году.

Пеле был потрясающим бомбардиром, и на официальном сайте ФИФА ему приписывают 1281 гол за всю его карьеру.

Многих обозреватели называли его величайшим игроком всех времен. Его профессиональная карьера завершилась в 1977 году. В 1995 — 1998 годах он занимал должность министра спорта Бразилии.

Пеле был женат трижды. В этих браках у него родились семеро детей. Его сын Эдиньо также стал футболистом.

Напомним, прощание с Пеле прошло на стадионе клуба "Сантос" 2 января. Именно за этот ФК Пеле играл с начала своей звездной карьеры. Попрощаться с "королем футбола" пришли тысячи фанатов.