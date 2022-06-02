"Для цього насильства немає виправдання": Пеле написав відкритий лист Путіну

81-річний Король футболу закликав президента РФ зупинити війну, яка не приносить нічого, окрім болю, страху та ненависті.

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Легенда світового футболу Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, у відкритому листі звернувся до глави Кремля Володимира Путіна, в якому підкреслив, що немає жодних виправдань для кровопролиття. Лист ексфутболіст опублікував у Instagram перед початком футбольного матчу збірних України та Шотландії.

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"За кілька хвилин Україна зіграє свій перший офіційний матч після початку конфлікту. Я особисто написав цей лист. Сподіваюся насильство припиниться, і ми зможемо побудувати найкращий світ разом", — такий підпис Пеле додав до своєї публікації.

"Зупиніть вторгнення, — закликав Путіна 81-річний бразилець. — Немає жодного виправдання для цього насильства. Цей конфлікт жахливий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху та ненависті. Можливість припинити його — у ваших руках. Тих, які я тиснув під час нашої останньої зустрічі d Москві у 2017 році”.

Раніше Фокус повідомляв, що збірній Україні вдалося обіграти команду Шотландії в боротьбі за право брати участь у Чемпіонаті світу в Катарі. Для синьо-жовтих це був перший офіційний матч із 24 лютого, коли почалося масштабне вторгнення російських військ в Україну. Більшість гравців не могли грати в офіційних матчах за свої клуби, оскільки чемпіонат України поставлено на паузу. Як ігрова практика були лише виставкові матчі з європейськими командами, що проводилися з метою благодійності. Разом із тим, українці здобули досить переконливу перемогу над шотландцями, хоча часом було помітно, що фізичний стан багатьох гравців залишає бажати кращого.

Перша міністерка Шотландії вболіватиме за Україну, якщо українська збірна пройде на Чемпіонат світу. Таку заяву Нікола Стерджен зробила перед початком матчу. А в післяматчевому інтерв'ю один із лідерів збірної Руслан Маліновський пояснив, що навіть якось незручно перемагати команду країни, яка надала такий привітний прийом футболістам і громадянам України.