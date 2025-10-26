У Львові футболісти під час матчу УПЛ влаштували масову бійку: чим все скінчилося (відео)

Матч десятого туру Української Прем'єр-ліги між командами "Карпати" і "Рух" у Львові, що відбувся 25 жовтня, закінчився масовою сутичкою між гравцями. У ній взяли участь футболісти та тренери з обох сторін.

Сам поєдинок закінчився з нульовим рахунком: жодна з команд не спромоглася забити гол у ворота супротивника. Про це пише видання OBOZ.ua.

Команди зустрілися на стадіоні "Україна" у Львові. Упродовж двох таймів, попри численні спроби, гравці так і не забили голи. Однак апогей напруження у поєдинку сягнув у межах компенсованого часу.

Між Богданом Слюбиком і Жаном Педрозу, що боролися за м'яч, на полі з'явився захисник "Руху", а після цього доєднався і Владислав Лупашко, тренер "Карпат". Він на підвищених тонах висловив свої претензії, ймовірно, звинувативши гравця у тому, що той затримує час та робить симуляцію.

Після цього сутичка переросла у конфлікт між обома командами. Тренери, зрештою, вгамували своїх підопічних. Суддя натомість показав дві жовті картки представнику "Руху" Ростиславу Ряху та гравцеві "Карпат" Жану Педрозу.

У підсумку, гра так і завершилася нічиєю. Гравці обох команд розійшлися зі стадіону без продовження конфлікту.

Варто зазначити, що після 10 турів ФК "Карпати" посідає 10 місце з 12 набраними очками. Натомість ФК "Рух" перебуває на 15 позиції з усього 7 балами.

