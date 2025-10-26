Во Львове футболисты во время матча УПЛ устроили массовую драку: чем все закончилось (видео)

Матч десятого тура Украинской Премьер-лиги между командами "Карпаты" и "Рух" во Львове, состоявшийся 25 октября, закончился массовой стычкой между игроками. В ней приняли участие футболисты и тренеры с обеих сторон.

Сам поединок закончился с нулевым счетом: ни одна из команд не смогла забить гол в ворота противника. Об этом пишет издание OBOZ.ua.

Команды встретились на стадионе "Украина" во Львове. В течение двух таймов, несмотря на многочисленные попытки, игроки так и не забили голы. Однако апогей напряжения в поединке достиг в пределах компенсированного времени.

Между Богданом Слюбиком и Жаном Педрозу, боровшихся за мяч, на поле появился защитник "Руха", а после этого присоединился и Владислав Лупашко, тренер "Карпат". Он на повышенных тонах высказал свои претензии, вероятно, обвинив игрока в том, что тот задерживает время и делает симуляцию.

После этого стычка переросла в конфликт между обеими командами. Тренеры, в конце концов, успокоили своих подопечных. Судья вместо этого показал две желтые карточки представителю "Руха" Ростиславу Ряху и игроку "Карпат" Жану Педрозу.

В итоге, игра так и завершилась ничьей. Игроки обеих команд разошлись со стадиона без продолжения конфликта.

Стоит отметить, что после 10 туров ФК "Карпаты" занимает 10 место с 12 набранными очками. Зато ФК "Рух" находится на 15 позиции со всего 7 баллами.

