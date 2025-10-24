Паралимпиада-2026: стало известно, допустят ли соревнованиям российских и белорусских спортсменов

С 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдут Паралимпийские игры, к участию в которых не допустят спортсменов из России и Беларуси.

В сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за отмену частичного отстранения национальных паралимпийских комитетов (НПК) Беларуси и России, восстановив права и привилегии полноправного членства обоих, однако четыре профильных спортивных федерации (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU), Всемирная федерация керлинга и Всемирная федерация паралимпийского хоккея), за которыми было окончательное решение, выступили против допуска белорусов и россиян к соревнованиям, сообщается на официальном сайте МПК.

"Точно так же, как МПК полностью уважает решение Генеральной ассамблеи МПК не продлевать частичное отстранение НПК Беларуси и НПК России, мы также полностью уважаем решения каждой международной федерации в отношении видов спорта, которыми они управляют. "Позиция FIS, IBU и World Curling в настоящее время означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в своих соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане", – заявил Эндрю Парсонс, президент МПК.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта разыграют 79 комплектов медалей. Мероприятие приурочено к 50-летию зимних Паралимпийских игр, первые из которых состоялись в Эрншельдсвике, Швеция, в 1976 году.

Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Беларусь, как союзник России, также была отстранена от участия в международных соревнованиях. Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК приостановили из-за включения в его состав спортивных организаций из аннексированных регионов Украины, что было расценено как нарушение Олимпийской хартии.

Напомним, в Киеве заявили о поддержке предложения Италии ввести глобальное перемирие во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Также сообщалось, что Международный олимпийский комитет оставил в силе ограничения для спортсменов из России и Беларуси. Они смогут выступать только как нейтральные атлеты без государственной символики.