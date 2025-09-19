Без флага и гимна: МОК озвучил условия для россиян и белорусов на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет оставил в силе ограничения для спортсменов из России и Беларуси. Они смогут выступать только как нейтральные атлеты без государственной символики. Это решение повторяет подход, примененный во время Игр в Париже.

Related video

Как сообщает Reuters, МОК подтвердил, что на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине российские и белорусские спортсмены будут выступать как независимые нейтральные участники. Это означает отсутствие флага, гимна и любых официальных команд.

Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что организация не меняет свою позицию.

"Мы также говорили о Независимых нейтральных спортсменах. В этом не будет ничего нового. Исполнительный совет будет применять точно такой же подход, как и в Париже. Ничего не изменилось", — заявила она.

МОК уточнил, что спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в соревнованиях только после тщательной проверки. Их отстранят, если будут выявлены связи с российскими военными или поддержка войны против Украины. При этом командным сборным из обеих стран участие в зимних Играх категорически запрещено.

Санкции остаются в силе с октября 2023 года, когда МОК приостановил членство Олимпийского комитета России. Причиной стало то, что российская сторона признала региональные спортивные структуры на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. В МОК подчеркнули, что такие действия противоречат Олимпийской хартии.

Напомним, во время летних Игр в Париже в 2024 году отдельным спортсменам из России и Беларуси уже позволяли выступать как "AIN" (независимые нейтральные атлеты). Они проходили строгую проверку, после чего выступали без флага и гимна. Именно по такому сценарию планируется и зимняя Олимпиада-2026.

Сейчас Международный союз конькобежцев одобрил участие четырех российских фигуристов в квалификационных отборах к Олимпиаде. Соревнования в Милане и Кортине начнутся 6 февраля 2026 года.

Размер нейтральной делегации будут определять международные спортивные федерации. Часть из них и в дальнейшем сохраняет ограничения для представителей России и Беларуси.

Напомним, Беларусь стала ключевым плацдармом для российского вторжения в Украину в 2022 году. Именно тогда международное спортивное сообщество ввело санкции против обеих стран.

Как сообщал Фокус, РФ и Беларусь не пригласили на Олимпийские игры 2024 года.

Фокус также писал, что в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде.