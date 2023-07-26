Им здесь не рады: РФ и Беларусь не пригласили на Олимпийские игры в 2024 году

Приглашение на Олимпийские игры было отправлено 203 странам. Традиционно их рассылают за год до старта соревнований.

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На Олимпийских играх в Париже в следующем году российские и белорусские спортсмены не смогут выступать под флагами своих стран. Об этом 26 июля сообщили на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Так, во время состоявшейся в столице Франции церемонии президент МОК Томас Бах официально пригласил на Олимпийские игры 203 страны, но проигнорировал спортсменов из России и Беларуси. Это значит, что команды из этих стран не будут представлены на Олимпиаде-2024 под своим флагом. При этом регламент соревнований не подразумевает полное исключение российских и белорусских спортсменов с Олимпийских игр-2024.

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Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, 31 января 2023 года появилась информация о том, что первая страна Европы отказалась выступать вместе с россиянами и белорусами на Олимпийских играх 2024. В Латвии призвали международные спортивные федерации поддержать отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

В марте Международный олимпийский комитет предлагал, чтобы на спортивных состязаниях от РФ и Беларуси выступали только те спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не являются военнослужащими. Так, Томас Бах, который возглавляет Международный олимпийский комитет сказал, что спортсмены с паспортами России и Беларуси все равно соревнуются в международных турнирах.

Также Фокус писал, что в январе в МОК отвергли критику о допуске россиян к Олимпиаде. По словам главы ОП Михаила Подоляка, участие российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде является "рекламой геноцида" и поощрением дальнейших преступлений со стороны РФ.