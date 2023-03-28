Есть условия: МОК рекомендует допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях

Международный олимпийский комитет рекомендует допускать россиян и белорусов к спортивным состязаниями, но не военнослужащих и тех, которые поддерживают войну против Украины.

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Международный олимпийский комитет рекомендует допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях. Они будут выступать под нейтральным флагом. Об этом сказано на сайте МОК.

Так, в МОК заявили, что международным спортивным федерациям стоит допускать отдельных российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, если они выполнят ряд требований. Среди них – выступление под нейтральным флагом. Правда, командам и дальше запрещено выступать.

Также в МОК отметили, что каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила. Военнослужащим армий РФ и Беларуси также нельзя выступать. Кроме того, запрещается использовать на соревнованиях атрибутику с символикой России и Республики Беларусь, в том числе и на трибунах. В этих странах проводить соревнования нельзя.

"Олимпийское движение продолжает вносить свой вклад в любые усилия по строительству мира. Оно глубоко сочувствует украинскому народу и украинскому олимпийскому сообществу, чья боль и страдания невообразимы", — говорится в сообщении.

Белорусы и россияне на Олимпиаде в Париже: заявление главы МОК

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что спортсмены с паспортами России и Беларуси все равно принимают участие в международных соревнованиях.

"Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также и в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису", — сказал Бах.

По его словам, россияне и белорусы принимали участие в соревнованиях в США и Европе. Во время этих спортивных мероприятий не было инцидентов с нарушением безопасности.

Глава МОК отметил, что рекомендации не касаются Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Решение по этому поводу будет принято позже.

"МОК примет это решение в надлежащее время по своему усмотрению, не будучи связанным результатами предыдущих олимпийских квалификаций", — сказал Бах.

Бах сказал, что политика не может быть частью спортивных соревнований, и спортсменов нельзя наказывать за их паспорта. По его словам, невозможно придумать решение, которое всех удовлетворит.

Реакция главы Национального олимпийского комитета Украины

Глава НОК и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт после консультаций с коллегами из других стран 27 марта призвал оставить в силе рекомендацию Исполкома МОК от 28 февраля 2022 года об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях.

"Многие спортсмены олимпийской сборной России являются военнослужащими Вооруженных сил РФ, которые убивают украинцев. Олимпийский комитет России полностью поддерживает эту войну. Это нарушение Олимпийской хартии", — сказал он.

Он также отметил, что необходимо организовать по этому вопросу дискуссию со всеми национальными комитетами Европы. Кроме того, МОК не должен ориентироваться на заявления ООН о нарушении прав человека, так как они "необоснованные и не имеют юридической силы". Представленные рекомендации МОК будут обсуждаться.

Напомним, что 26 марта в КНР сорвали акцию протеста спортсменов из Украины. Украинские фехтовальщицы Влада Харькова и Дарья Варфоломеева хотели устроить акцию протеста против российских спортсменов на соревнованиях в Китае, но организаторы помешали им, сказав что "это их работа".