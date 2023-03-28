Є умови: МОК рекомендує допускати росіян і білорусів до участі у змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет рекомендує допускати росіян і білорусів до спортивних змагань, але не військовослужбовців і тих, що підтримують війну проти України.

Related video

Міжнародний олімпійський комітет рекомендує допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі у міжнародних змаганнях. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Про це йдеться на сайті МОК.

Так, у МОК заявили, що міжнародним спортивним федераціям варто допускати окремих російських і білоруських спортсменів до участі у змаганнях, якщо вони виконають низку вимог. Серед них — виступати під нейтральним прапором. Щоправда, командам і надалі заборонено виступати.

Також у МОК зазначили, що кожен спортсмен має виконати всі антидопінгові правила. Військовослужбовцям армій РФ та Білорусі також не можна виступати. Крім того, забороняється використовувати на змаганнях атрибутику із символікою Росії та Республіки Білорусь, зокрема й на трибунах. У цих країнах проводити змагання не можна.

"Олімпійський рух продовжує робити свій внесок у будь-які зусилля з будівництва світу. Він глибоко співчуває українському народу та українській олімпійській спільноті, чий біль і страждання неймовірні", — йдеться у повідомленні.

Білоруси та росіяни на Олімпіаді в Парижі: заява глави МОК

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах сказав, що спортсмени з паспортами Росії та Білорусі все одно беруть участь у міжнародних змаганнях.

"Ми бачимо це майже кожен день у низці видів спорту, особливо в тенісі, але також і у велоспорті, на деяких змаганнях із настільного тенісу", — сказав Бах.

За його словами, росіяни та білоруси брали участь у змаганнях у США та Європі. Під час цих спортивних заходів не було інцидентів із порушенням безпеки.

Глава МОК зазначив, що рекомендації не стосуються Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році. Рішення з цього приводу буде ухвалено пізніше.

"МОК ухвалить це рішення у потрібний часом на свій розсуд, без прив'язки до результатів попередніх олімпійських кваліфікацій", — сказав Бах.

Бах сказав, що політика не може бути частиною спортивних змагань, і спортсменів не можна карати за їхні паспорти. За його словами, неможливо вигадати рішення, яке всіх задовольнить.

Реакція голови Національного олімпійського комітету України

Глава НОК та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт після консультацій з колегами з інших країн 27 березня закликав залишити в силі рекомендацію Виконкому МОК від 28 лютого 2022 року щодо усунення російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних спортивних змаганнях.

"Багато спортсменів олімпійської збірної Росії є військовослужбовцями Збройних сил РФ, які вбивають українців. Олімпійський комітет Росії повністю підтримує цю війну. Це порушення Олімпійської хартії", — сказав він.

Він також зазначив, що необхідно організувати з цього питання дискусію з усіма національними комітетами Європи. Крім того, МОК не повинен орієнтуватися на заяви ООН про порушення прав людини, оскільки вони "необґрунтовані та не мають юридичної сили". Наведені рекомендації МОК будуть обговорені.

Нагадаємо, що 26 березня у КНР зірвали акцію протесту спортсменів з України. Українські фехтувальниці Влада Харкова та Дар'я Варфоломєєва хотіли влаштувати акцію протесту проти російських спортсменів на змаганнях у Китаї, але організатори завадили їм, сказавши, що "це їхня робота".