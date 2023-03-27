Кубок світу з фехтування: у КНР зірвали акцію протесту спортсменів з України (відео)

Українські фехтувальники Влада Харкова та Дар'я Варфоломєєва хотіли влаштувати акцію протесту проти російських спортсменів на змаганнях у Китаї, але організатори завадили їм, сказавши, що "це їхня робота".

Related video

У неділю 26 березня організатори Кубка світу з фехтування в Китаї не дозволили українським спортсменам сфотографуватися біля банера "Ангели спорту", на якому вказано, скільки спортсменів з України вбила Росія. Про це стало відомо з публікації в особистому Instagram чемпіонки Європи з фехтування Влади Харкової.

"Сьогодні на Кубку світу в Китаї ми хотіли зробити фото з банером, на якому продемонстрували, скільки спортсменів було вбито Росією. У результаті організатори та представники FIE не дозволили нам це зробити", — ділиться з підписниками Харкова.

На кадрах видно, як організатори намагаються зупинити спортсменок та відібрати у них банер силоміць.

При цьому один із організаторів, дивлячись у камеру каже: "Це наша робота".

За її словами, спортсменки з України хотіли висловити свою незгоду з рішенням FIE щодо допуску до змагань спортсменів із Росії та Білорусі. Фехтувальники розгорнули банер "Ангели спорту", на якому були зазначені російські злочини в Україні, а також інформація про кількість загиблих в Україні спорстменів після повномасштабного вторгнення Росії, яке триває більше року за підтримки з боку Білорусі.

"Дозвольте запитати: як можна займатися спортом, коли зруйновано близько 343 спортивних об'єктів, а понад 250 спортсменів більше ніколи не зможуть змагатися? Росія порушує всі олімпійські цінності. А FIE намагається приховати правду за допомогою загроз та обмежень, намагаючись змусити нас мовчати, але чим це відрізняється від російської політичної стратегії? — ділиться із читачами чемпіонка.

Офіційні представники FIE поки не дали жодних коментарів щодо інциденту.

Нагадаємо, у лютому уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець писав, чому Росії та Білорусі не місце у великому спорті і чому ці країни потрібно усунути від Олімпіади.

Також, наприкінці січня, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що Україна може бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо Міжнародний олімпійський комітет ухвалить рішення повернути до змаганнь спортсменів з Росії та Білорусі.