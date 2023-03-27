Кубок мира по фехтованию: в КНР сорвали акцию протеста спортсменов из Украины (видео)

Украинские фехтовальщицы Влада Харькова и Дарья Варфоломеева хотели устроить акцию протеста против российских спортсменов на соревнованиях в Китае, но организаторы помешали им, сказав что "это их работа".

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В воскресенье 26 марта, организаторы Кубка мира по фехтованию в Китае не позволили украинским спортсменам сфотографироваться возле баннера "Ангелы спорта", на котором указано, сколько спортсменов из Украины убила Россия. Об этом стало известно из публикации в личном Instagram чемпионки Европы по фехтованию Влады Харьковой.

"Сегодня на Кубке мира в Китае мы хотели сделать фото с баннером, на котором мы продемонстрировали, сколько спортсменов были убиты Россией. В результате организаторы и FIE не позволили нам это сделать", — делится с подписчиками Харькова. На кадрах видно, как организаторы пытаются остановить спортсменок и отобрать у них баннер.

При этом один из организаторов глядя в камеру говорит: "Это наша работа".

По ее словам, спортсменки из Украины хотели выразить свое несогласие с решением FIE о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Фехтовальщицы развернули баннер "Ангелы спорта", на котором были указаны российские преступления в Украине, а также информация о числе погибших в Украине спорстменов после полномасштабного вторжения России, которое продолжается больше года при поддержке со стороны Беларуси.

"Позвольте спросить: как можно заниматься спортом, когда разрушено около 343 спортивных объектов, а более 250 спортсменов больше никогда не смогут соревноваться? Россия нарушает все олимпийские ценности. А FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?" — делится с подписчиками чемпионка.

Официальные представители FIE пока не дали никаких комментариев по поводу инцидента.

Напомним, в феврале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец писал почему России и Беларуси не место в большом спорте и почему эти страны нужно отстранить от Олимпиады.

Также в конце января, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры в 2024 году в Париже, если Международный олимпийский комитет примет решение вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси.