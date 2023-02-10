Почему России и Беларуси не место в большом спорте и их нужно отстранить от Олимпиады

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В 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) сменил девиз Олимпийских игр — к привычному "Быстрее, выше, сильнее" добавили слово "вместе". Сегодня мировому сообществу нужно подтвердить этот девиз на практике и выступить вместе за ценности мира в противовес необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В феврале МОК поддержал Украину, показав всему миру, как Российская Федерация нарушает принципы олимпийского мира. Рекомендация по ограничению участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях стала обоснованным ответом на жестокие убийства украинцев и уничтожение украинских городов российской армией, для вражеской авиации которой использовалась территория Республики Беларусь в том числе.

Подавляющее количество российских спортсменов принадлежит к военным и другим силовым ведомствам. Они поддерживают войну и пропагандируют ее на различных митингах, собраниях, в телевизионных эфирах и собственных социальных сетях. Спорт для России стал важнейшим элементом политики и пропаганды войны.

А теперь остановлюсь на печальной статистике. За время этой войны в Украине около 350 спортивных сооружений уничтожены или разрушены. Более 220 атлетов и тренеров погибли, около 40 000 спортсменов вынуждены были уехать за границу, не имеют возможности тренироваться около 140 000 юных атлетов.

Я лично общался со спортсменом, которого в оккупации российские военные подвергли пыткам и намеренно ломали кости рук и ног для того, чтобы он больше не мог представлять Украину на международных соревнованиях.

Между дипломатией принуждения, которой является санкционная политика и ограничение участия российских и белорусских спортсменов, и политикой примирения агрессора есть существенная разница.

Поэтому я обращаюсь к Международному Олимпийскому Комитету, Президентам и генеральным секретарям Национальных олимпийских комитетов, а также к своим коллегам — омбудсманам из разных стран и представителям национальных институтов по правам человека выступить вместе против нарушения принципов олимпийского мира и ограничить возможность участвовать в спортивных соревнованиях спортсменам из Российской Федерации и Республики Беларусь.

В истории уже были прецеденты, когда страны не были допущены к Олимпийским играм. В частности, участие спортсменов Южной Африки было запрещено МОК с 1964 по 1992 год из-за политики апартеида в стране. К тому же, Южная Африка, Австрия, Болгария, Германия, Венгрия и Османская империя были запрещены МОК участвовать в Олимпийских играх 1920 года в Антверпене из-за их роли в Первой мировой войне, а Германия и Япония не были приглашены в Лондон в 1948 году.

РФ и Беларуси не место в большом спорте! Совместными усилиями мы можем остановить агрессию. Стоит только посмотреть на правду, которую невозможно игнорировать, сидя на спортивной трибуне, когда по мирным украинским городам запускают ракеты, которые уничтожают наши города и убивают наших людей!

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