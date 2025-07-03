Справедливость для Еленовки: в ООН обвиняют Россию в убийстве военнопленных

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Внутренний анализ ООН: убийство в Еленовке — это тщательно спланированное преступление РФ!

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки Россия совершила позорный террористический акт. Тогда погибло более 50 украинских военнопленных, еще около 130 получили ранения. Сразу после взрыва Россия обвинила в этом Украину, заявив о якобы ударе ракетой HIMARS.

Напомню, что МККК и ООН выразили готовность расследовать теракт. Однако уже через 5 месяцев Миссия ООН по установлению фактов по Еленовке была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности.

Со своей стороны, я неоднократно пытался встретиться с участниками Миссии ООН, чтобы передать материалы, которые есть в Украине. Миссия ни разу не согласилась с ними ознакомиться. Также я предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что тоже получил отказ.

На месте трагедии Фото: AP

И только через год ООН опровергла ложь РФ, заявив, что теракт в Еленовке "не был вызван ракетой HIMARS"!

Вместе с тем ООН никогда публично не обвиняла Россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства.

Однако недавно группа экспертов ООН отдельно опубликовала содержательный материал с доказательствами — внутренний анализ ООН показал, что именно РФ спланировала и осуществила атаку. Наконец-то вещи названы своими именами!

В докладе установлено оружие и боеприпасы, которые Вооруженные силы РФ использовали для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрены планирование, организация и осуществление убийства. Анализируется ход расследований со стороны России, Украины и самой ООН, а также представлены дальнейшие рекомендации для Украины

Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Еленовку страны никуда не делась. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных!

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