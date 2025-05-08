Казни украинских военнопленных: правоохранители расследуют гибель 268 защитников

Украинские правоохранители проводят расследование относительно гибели 268 военнопленных. По имеющимся данным, 208 из них были казнены на поле боя, еще 59 — в колонии "Еленовка".

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Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов, пишет Укринформ.

"Нам известно о 268 украинских военнопленных, которые были казнены. Это включая Еленовку. На поле боя были казнены 208 пленных", — сказал он.

Белоусов отметил, что ежегодно фиксируется рост количества казней украинских пленных на поле боя. В 2023 году задокументировано 11 таких случаев, тогда как в 2024 году — уже 149, в том числе 51 случай приходится только на первые месяцы этого года.

Он также сообщил, что украинские суды уже вынесли три приговора по делам, связанным с казнями военнопленных. Кроме того, в руках правоохранителей находятся несколько российских военных, которых подозревают в причастности к этим преступлениям. Другие дела до сих пор находятся на стадии расследования.

Отдельно продолжается расследование массового убийства украинских военнопленных в колонии "Еленовка", которое рассматривается как один из самых резонансных эпизодов.

"Объявлено подозрение руководителю учреждения и его заместителю за то, что они не оказали медицинскую помощь после взрыва и в результате девять человек погибли. Относительно организации самого взрыва следствие еще продолжается. Это направление для нас одно из приоритетных", — добавил Белоусов.

Теракт в колонии "Еленовка"

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на временно оккупированной территории Донецкой области, в колонии №120 в Еленовке, произошел взрыв, в результате которого погибло более 50 украинских военнопленных, еще более 130 получили ранения.

Российские военные обвинили ВСУ в обстреле бараков с помощью РСЗО HIMARS, однако расследование показало, что взрыв был преднамеренным актом террора. Международные эксперты указывают, что пленные были убиты с использованием термобарического оружия, что подтверждает умышленный характер преступления.

Напомним, по данным The New York Times, российские солдаты совершают преступления против украинских военных, не беспокоясь о том, что их действия фиксируют дроны Сил обороны Украины. В то же время, количество случаев расстрелов и пыток растет, а Соединенные Штаты Америки выходят из состава следственных комиссий.

Также Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека сообщила, что с конца августа 2024 года было зафиксировано 79 случаев казни украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах. Также зафиксировано не менее трех звонков от российских чиновников и ряд сообщений в специализированных группах, где давались или одобрялись приказы о казнях.