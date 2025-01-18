Оккупанты обезглавили украинских бойцов на территории РФ и сняли видео с угрозами, — соцсети

В обнародованных роликах россияне намекают, что погибшие — украинские защитники, которые принимали участие в боях на территории РФ. Украинская сторона пока официально не комментировала информацию о возможном обезглавливании украинских защитников.

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Российские оккупанты в Курской области могли обезглавить по меньшей мере четырех украинских военных. Видео с насаженными на палки головами они обнародовали в своих соцсетях. На это обратил внимание старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли.

"Пророссийский Telegram-канал опубликовал несколько видео, на которых видно двое российских военных с обезглавленными головами четырех украинских военных на пиках. Он также опубликовал видео жестокого обращения с украинскими военнопленными и осквернения тел. Один из людей на одном из видео (лица закрыты) говорит, что они из 155-й отдельной бригады морской пехоты", — написал Роб Ли.

На двух опубликованных видео российские оккупанты стоят на фоне голов, насаженных на колы. По их словам, это головы украинских военных. На одном роликах — две головы, на втором — четыре. У одного из бойцов, которые позировали на фоне голов, на бронежилете была нашивка с логотипом "ЧВК Вагнера".

Еще есть одно видео с другой локации, где воин в форме без опознавательных знаков топором отрубает голову погибшему военному.

"Мы, 155 бригада морской пехоты, первая рота. Кто придет на нашу землю с оружием, то будет с каждой", — сказал он.

В этих роликах россияне намекают, что погибшие — украинские защитники, которые участвовали в боях на территории РФ. Лица всех людей, снявшихся рядом с убитыми скрыты балаклавами и размыты.

Украинский журналист Юрий Бутусов распространил это видео в своем телеграм-канале и отметил, что его категорически не стоит смотреть людям со слабой психикой.

"Это видео — ответ российских преступников на многочисленные кадры, где военнослужащих ВС РФ, брошенных на убой Путиным, в украинском плену лечат, кормят и беспокоятся о них, чтобы потом обменять", — написал журналист.

Украинская сторона пока официально не комментировала информацию о возможном обезглавливании украинских защитников.

Напомним, что ранее OSINT-расследователи выяснили, где оккупанты обезглавили украинского защитника, фото которого появилось 16 августа 2024 года. Они исследовали видео, провели геолокацию изображения и установили, что это произошло возле КПП Колотиловка в Белгородской области РФ.

До этого в российском Telegram-канале появилось видео, на котором россиянин хвастался обезглавливанием украинца. Российский военный показал фигуру на земле и голову, насаженную на палку. После этого он пригрозил бойцам ВСУ, которые воюют против ВС РФ.